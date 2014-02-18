به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر ملوان بندرانزلی در هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در حال حاضر لیگ شرایط حساس خود را به ویژه برای تیم استقلال می‌گذارند و بازی با ملوان در انزلی نیز سختی‌های خاص خود را دارد.

ملوان مربی حرفه‌ای دارد

وی در همین خصوص افزود: ملوان مثل همیشه تیم خوب و تاکتیکی است که با مربی حرفه‌ای که دارد در این فصل نتایج خوبی گرفته است.

اصلی‌ترین هدف‌مان گل نخوردن است

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با تاکید بر اینکه چون در انزلی بازی می‌کنیم، شرایط برای ما سخت‌تر از ملوان است، خاطرنشان کرد: ما در این بازی اهدافی داریم که از اصلی‌ترین آن ما گل نخوردن است، ضمن اینکه ملوانی‌ها در تله گذاری و ضد حملات با بازیکنان سرعتی دارند که خیلی خطرناک هستند. البته طول هفته ما روی این موضوع خیلی کار کردیم.

امیدوارم جای خالی آندو پر شود

وی با اعلام اینکه امیدوارم زمین چمن بازی کیفیت خوبی داشته باشد تا شاهد ارائه فوتبال زیبایی از سوی دو تیم باشیم، در خصوص غیبت آندرانیک تیموریان در این بازی یادآور شد: آندو بازیکن بزرگی است و هر تیمی دوست دارد، چنین بازیکنی داشته باشد. امیدوارم بازیکن جانشین او، بتواند جای خالی وی را به خوبی پر کند. همچنین برای پرکردن خلا آندو، از روش‌های دیگر نیز استفاده خواهیم کرد.

حیدری از پنجشنبه در تمرین استقلال

قلعه‌نویی در مورد وضعیت مصدومان این تیم نیز اعلام کرد: خسرو حیدری به دلیل مصدومیت به این بازی نمی‌رسد و ما او را از پنجشنبه در اختیار خواهیم داشت، ضمن اینکه احمد جمشیدیان نیز همچنان مصدوم است.

با 15 بازیکن به انزلی آمدیم

وی همچنین اعلام کرد: جا دارد از همین جا دوباره به کبه که در سوگ از دست دادن پدر خود است، تسلیت بگویم. البته ما از او خواسته‌ایم در این شرایط حساس تیم را تنها نگذارد و بعد از بازی با الشباب نزد خانواده‌اش برود. در مجموع باید بگویم با 15 بازیکن برای بازی با ملوان به انزلی آمده‌ایم.

مشکلات مالی زیادی داریم

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص مشکلات مالی تیم استقلال گفت: ما مشکلات مالی زیادی داریم اما عملکرد حرفه‌ای فتح‌الله‌زاده و همچنین هیات مدیره باشگاه و رابطه خوبی که بین آنها برقرار است، باعث شده که لطمات زیادی از این مشکلات نخوریم. البته بازیکنان نیز صبوری داشتند و باعث شده‌اند که دغدغه‌های ما در این خصوص به حداقل برسد.

معظلات مالی را درون خانواده استقلال حل کردیم

وی در همین زمینه تاکید کرد: طی این مدت‌ ما معضلات مالی مساله‌سازی نیز داشته‌ایم اما آنها درون خانه استقلال به گونه‌ای حل کردیم که بازیکنان تنها تمرکز و فکر خود را روی هواداران و پیراهنی که بر تن کرده‌اند، قرار دهند.

پول بیاد، 4 ساعت بعد در حساب بازیکنان است

قلعه‌نویی در ادامه یادآور شد: وقتی بازیکن صداقت را از کادر فنی می‌گیرد و مشاهده می‌کند که نفرات کادر فنی 11 ماه است که پولی نگرفته‌اند، بنابر این با صبوری بیشتری به ادامه کار و رسیدن به اهداف تیم می‌پردازد. شما مطمئن باشید وقتی پولی به حساب باشگاه واریز می‌شود، حداکثر 4 ساعت بعد به حساب بازیکنان ریخته شده زیرا آنها در اولویت هستند.

خصوصی‌سازی در تیم‌های استقلال و پرسپولیس سخت است

وی در مورد بحث خصوصی‌سازی سرخابی‌ها که این روزها در محافل ورزشی بسیار مطرح شده است، اظهار کرد: خصوصی‌سازی فلسفه خاص خودش را داشته و پیاده کردن اصل 44 در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس نسبت به جاهای دیگر سخت‌تر است.

اداره کردن سرخابی‌ها با روش فعلی نتیجه‌ای نداشته

سرمربی تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی باشگاه‌ها در کشورمان خوب جواب نداده و این موضوع باعث می‌شود، خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با حساسیت بیشتری توسط مسئولان مربوطه پی‌گیری شود. البته باید بر این موضوع نیز اذعان داشت اداره کردن استقلال و پرسپولیس با این روش فعلی هم نتیجه‌ای نداشته است.

پولی که از طرف دولت باید تزریق شود، هنوز تامین نشده

وی تصریح کرد: در حال حاضر طبق مصوبه مجلس 50 درصد از هزینه‌های استقلال و پرسپولیس طی یک فصل باید توسط دولت تامین شده و 50 درصد دیگر توسط خود باشگاه‌ها. در مورد باشگاه‌ استقلال باید بگویم که این باشگاه سهم 50 درصدی خود از درآمدزایی را انجام داده اما پولی که از طرف دولت باید تزریق شود، هنوز تامین نشده است، بنابر این مسئولان باید فکر اساسی برای فوتبال کنند.

دولت تدبیر و امید، تدبیری برای وضع فعلی این فوتبال بیندیشد

قلعه‌نویی ادامه داد: ورزش ما قانون مدونی داشته باشد که اگر مدیریت و یا حتی دولت تغییر کند، بدنه آن ضربه نخورد. هنوز زیر ساخت‌های ما مشکلات زیادی دارد و مشاهده می‌کنیم که به غیر از چمن ورزشگاه آزادی، سایر ورزشگاه‌های ما شرایط ایده‌آلی ندارند. امیدوارم دولت تدبیر و امید، تدبیری برای وضع فعلی این فوتبال بیندیشد.

بازیکنان زیادی را از دست داده‌ایم

وی در خصوص مشکلات باشگاه استقلال در زمینه از دست دادن بازیکن اظهار کرد: از ابتدای فصل بازیکنان زیادی را از دست داده‌ایم، ضمن اینکه مگر بازیکنانی مانند خسرو حیدری، هاشم بیک‌زاده، آندرانیک تیموریان و... چند بازی برای ما کرده‌اند؟ در یک تیم فوتبال برای نتیجه گرفتن باید همه چیز جور باشد. به عنوان مثال شما به تیم آرسنال نگاه کنید که با آمدن اوزیل به این تیم چقدر در روند حرکتی این تیم تفاوت ایجاد شده است؟

یک مربی چقدر می‌تواند جابجایی انجام دهد

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: ما سعی کرده‌ایم کاستی‌های خود را با جابجا کردن بازیکنان به نوعی جبران کنیم اما مگر یک مربی چقدر می‌تواند جابجایی در تیم خود انجام دهد؟ باز هم با همه سختی‌هایی که در این خصوص وجود داشته با کمک خدا و اهل بیت تیم را تا اینجا پیش برده‌ایم و به همین دلیل خدا را شکر می‌کنم.

فتح‌الله‌زاده قانونا می‌توانست جلوی انتقال آنها را بگیرد!

وی در خصوص بازیکنانی که از این تیم جدا شده‌اند، یادآور شد: فتح‌الله‌زاده قانونا می‌توانست جلوی انتقال دو بازیکن به لیگ‌های کشورهای عربی بگیرد اما به دلیل مسائل اخلاقی این کار را نکرد. این مشکل به بی‌پولی ما در اول فصل بر می‌گردد.

باید ناز بازیکنان را بخریم

قلعه‌نویی در ادامه به موضوع جالبی هم اشاره کرد: چون نمی‌توانیم پیش پرداخت‌های خوبی را به بازیکنان بدهیم، به قول قدیم‌ها باید ناز آنها را بخریم. شما نگاه کنید در حال حاضر یکی از بازیکنانی که از بازیکنان ما به لیگ‌های عربی رفته، برای یک نیم فصل حدود یک و نیم میلیون دلار پول گرفته است که می‌شود حدود 4 میلیارد تومان.

بدون 11 ستاره لیگ را شروع کردم!

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قهرمانی با تیم‌های مانند استقلال و پرسپولیس به بازیکنان بزرگ و ملی‌پوش فوتبال ایران را در اختیار دارند لذت بخش‌تر است یا تیم‌هایی که بخش عمده‌ای از آنها از بازیکنان بومی تشکیل داده‌اند؟، تاکید کرد: هر مربی باید بر اساس هر شرایطی که دارد، تیم‌سازی کند. به عنوان مثال خودم در سال اولی که مسئولیت هدایت استقلال را بر عهده گرفتم، 11 ستاره از ما جدا شده بودند و بدون داشتن ستاره ما بازی‌ها را آغاز کردیم.

5 بازیکن پایه در تیم استقلال

سرمربی استقلال اضافه کرد: در آن روزها من به بازیکنان جوان زیادی همچون وحید طالب‌لو که از فجرسپاه آورده بودم و یا پیروز قربانی، امیرحسین صادقی که از امیدها آوردم، میدان دادم که خوشبختانه خوب هم جواب داد. در این فصل 5 بازیکن از تیم‌های پایه با ما تمرین می‌کنند که امیدوارم در فصل آینده وجود آنها بتواند به تیم کمک کند.

محجوب انسان بزرگی است

وی در خاتمه تاکید کرد: من می‌خواهم از این تریبون استفاده کرده و از محجوب تشکر کنم چون بعد از بازی استقلال و سایپا سوءتفاهم‌هایی بوجود آمده بود که ایشان با من تماس گرفتند و این سوءتفاهم‌های پیش آمده را بر طرف کردند. این موضوع نشان می‌دهد که او انسان بزرگی است.