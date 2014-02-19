عوامل نمایش "فرجام سفر طولانی طوبا" در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از عوامل نمایش فرجام سفر طولانی طوبا شامگاه سه شنبه با حضور حجت الاسلام بنایی معاون استاندار قم، دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از هنرمندان به همت حوزه هنری استان قم و با همکاری بنیاد قم پژوهی در موسسه طلوع مهر قم برگزار شد.

رئیس حوزه هنری استان قم طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: نمایش فرجام سفر طولانی طوبا که نظیر آن دیده نمی‌شود، باید سال‌های گذشته برگزار می‌شد و با توجه به ظرفیت و پتانسیل هنرمندان قمی در حد توان کمک شد تا این نمایش اجرا شود.

هنرمندان قم جایگاه خاصی در سطح کشور و حتی بین الملل دارند

وحید فرجی ادامه داد: هنرمندان قم در رشته تئاتر جایگاه خاصی در سطح کشور و حتی بین الملل دارند، یک نمایشی که در اتریش برگزار شد بسیار مورد تجلیل قرار گرفت و طی تقاضای رایزن فرهنگی ما در اتریش قرار بود هفته فرهنگی قم در اتریش برگزار شود اما در آن مقطع به نتیجه نرسید.

وی عنوان کرد: شاید رشته‌های دیگر اگر قهرمانی داشته باشند مورد استقبال قرار گیرند اما هنرمندان این رشته کمتر مورد توجه بوده‌اند.

با نبود مکان برای اجرای تئاتر مواجه هستیم.

فرجام سفر طولانی طوبا

فرجی ابراز داشت: برای اجرا و تمرین هنرمندان تئاتر در قم با مشکل مکان مواجه هستیم درحالی که پتانسیل و ظرفیت هنرمندان قمی بسیار زیاد است.

گفتنی است یکی از ابتکارات این مراسم که معمولا در مراسم‌های تجلیل دیده نمی‌شود این بود که در این مراسم خانم کاظمی به شعر خوانی در موضوع تجلیل از عوامل نمایش فرجام سفر طولانی طوبا پرداخت و نام برگزیدگان را در شعرش به کار برده بود.

دکتر خبری، علیرضا نادری و محسن حسن زاده نویسنده و کارگردان این نمایش در این مراسم به ایراد سخن پرداختند.

همچنین آقای فرساد قطعه طنزی خواند و در پاسخ آن خانم کاظمی سروده خود را قرائت کرد.

احمد سلیمانی، مجید امیری، مهدی نیک روش، حمید لاجوردی، جواد پیروزی، حسن اردستانی، محمد کربلایی، سید جواد هاشمی نژاد، مهدی جوانمرد، زکیه بهبهانی، الهام رسولی، صدیقه مشایخی، فائزه حسینی، زینب آهنگ، زینب طاهری، آزاده سلیمانی، سمیه زینلی و نرجس نائینی به عنوان بازیگران نمایش فرجام سفر طولانی طوبا تجلیل شدند.

همچنین علیرضا نادری و محسن حسن زاده نویسنده و کارگردان این نمایش تجلیل شدند و علیرضا نادری هدیه خود را به تئاتر قم اهدا کرد.

سعید برجعلی، سعید حسنلو، مهدی نیک روش، محمدرضا آزاد، محسن اقاحسنی، علی عابدی و محمد حاجی بابایی از جمله عوامل اجرایی این نمایش بودند که در این مراسم از آنها نیز تجلیل شد.

لازم است ذکر شود نمایش فرجام سفر طولانی طوبا، حائز رتبه‌های بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه، تقدیر بخش نمایشنامه نویسی و تقدیر بخش بازیگری مرد در سی و دومین جشنواره تئاتر فجر شد.