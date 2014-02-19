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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

در سوئیس صورت گرفت؛

دیدار رسول خادم با رئیس فدراسیون جهانی کشتی

دیدار رسول خادم با رئیس فدراسیون جهانی کشتی

رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران با رئیس فدراسیون جهانی کشتی در سوئیس دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران روز گذشته(دوشنبه) با حضور در مقر فیلا در سوئیس با نناد لالوویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار در خصوص همکاری بین فیلا و فدراسیون کشتی ایران بویژه درباره برگزاری و سازماندهی رقابت‌های آینده در ایران بحث و تبادل نظر شد که از آن جمله می توان به برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی به میزبانی ایران اشاره کرد.

بنابر اعلام سایت فیلا این رقابت‌ها روزهای 15 و 16 می سال 2014 میلادی (پنجشنبه و جمعه 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 93) در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2239621

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