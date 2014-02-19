دیدار رسول خادم با رئیس فدراسیون جهانی کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران روز گذشته(دوشنبه) با حضور در مقر فیلا در سوئیس با نناد لالوویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار در خصوص همکاری بین فیلا و فدراسیون کشتی ایران بویژه درباره برگزاری و سازماندهی رقابت‌های آینده در ایران بحث و تبادل نظر شد که از آن جمله می توان به برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی به میزبانی ایران اشاره کرد.

بنابر اعلام سایت فیلا این رقابت‌ها روزهای 15 و 16 می سال 2014 میلادی (پنجشنبه و جمعه 25 و 26 اردیبهشت ماه سال 93) در تهران برگزار خواهد شد.