بالاترین نشان فیلا به پوتین اهدا شد/ تقدير لالوويچ از رئيس جمهور روسيه

به گزارش خبرگزاري مهر، نناد لالوویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی در حاشیه رقابت های المپیک زمستانی سوچی روسیه با ولادمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
پوتین در این نشست با اشاره به این موضوع که، تصور اینکه در رقابتهای المپیک رشته ورزشی کشتی و ورزشکارانش حضور نداشته باشند، دشوار است اظهارداشت:حضور چنین ورزشهایی در جنبش المپیک همانند حضور موتزارت و چایکوفسکی در موسیقی مهم است. یادم میآید یک روز در محل تمرینات کشتیگیران حضور پیدا کردم و فنون جالب رشتههای آزاد و فرنگی را از نزدیک دیدم. کشتی نمایشی هیجانانگیز است، ولی لازم است با استفاده از تکنیکهای مدرن دچار ترقی و جایگاه این رشته ورزشی مستحکمتر شود.
نناد لالوویچ نیز در این دیدار با اهدای «گردبند طلایی» به پوتین که بالاترین نشان فیلا است، گفت: اصلاحات پیچیدهای صورت گرفت تا خانواده کشتی در کمترین زمان ممکن جایگاهش در بازیهای المپیک را حفظ کند. با نبود حمایت تاثیرگذار روسیه و شخص شما (ولادیمیر پوتین) ایجاد این تغییرات غیرممکن بود.
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