به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی در ششمین کنگره سراسری حزب اراده ملت ایران در تالار تلاش تهران با بیان اینکه احزاب، نخبگان و گروهها در تغییر شرایط در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نقش مقدماتی داشته اند افزود: احزاب، نخبگان و گروهها نقش مقدماتی داشتند و کمک کردند ولی اگر مردم نبودند اتفاقی رخ نمی داد و این مردم بودند که شرایط را تغییر دادند.

وی یادآور شد: شرایط سنگین و یاس آور بود و جامعه آنقدر افسرده بود که به نخبگان هم انتقال داده شده بود و بسیاری از آنها و احزاب مایوس از هر کاری بودند و اما مردم کاری می کنند که مافوق درک خواص است و شرایط انسدادی را تغییر دادند.

حجت الاسلام یونسی افزود: برای مردم هویت مستقل از هویت های فردی وجود دارد و این هویت جمعی که خدا در قرآن از آن به قوم اسم می برد و آن این است که خارج از اراده افراد، اراده جمعی است که این امر سرنوشت یک جامعه را تغییر می دهد.

وی افزود: این جمع و ملت است که می تواند سرنوشت خود را تغییر دهد که در انقلاب اسلامی و تحولات مختلف مصداق این اراده است.

یونسی با طرح این سئوال که آیا وحدت ملی با تکثر و تنوع قومی و حزبی قابل جمع است اظهار کرد: هستند بسیاری از افراد که هرگونه فعالیت قومی و حزبی را مغایر با وحدت و امنیت ملی می دانند و از نظرشان خطرناک است. برای ادعای خود نیز سعی می کنند نظرات فلسفی بیاورند و به نوعی به مردم و ایران یادآور بشوند که تاکنون احزاب چه مشکلاتی حل کردند و می گویند مشکلات ناشی از عملکرد احزاب است.

وی افزود: نوعی حزب ستیزی در میان این افراد وجود دارد و دلایلی می آورند که حزب متشکل از چند نفر است و بعد از مدتی منصرف می شوند و این اختلافات و سوءعملکرد آن را برای نبودن می دانند و عین این استدلال را برای قومیت ها می آورند و می گویند اگر اسمی از فلان قوم و مذهب بیاوریم چون خطرناک است و نوعا عملکردشان ضد وحدت ملی است.

وی با طرح این سئوال که آیا وحدت ملی با تکثر و تنوع همراه است افزود: این امر می شود و تحقق نیز یافته است. در دنیا همه این تنوع و تکثرها وجود دارد و وحدت ملی هم هست. در ایران ما نیز رخ داده و در طی انقلاب اسلامی نیز این امر صورت گرفته است.

حجت الاسلام یونسی افزود: در انقلاب اسلامی تنوع در وحدت روی داد و همه اقلیت ها و گرایش ها با حفظ تنوع های حزبی و قومی خود در انقلاب حضور داشتند و حضرت امام خمینی (ره) نیز مکررا آن را مورد خطاب قرار می دادند و حمایت می کردند و این مسئله در انتخابات های مختلف و رفراندوم ها نیز تکرار شد.

وی تصریح کرد: تنوع اقلیت ها و اقوام و احزاب یک واقعیت لازم است و خداوند این تنوع ها را ایجاد کرده و بدون تنوع و تکثرها وحدت بی معنی است.

وی ادامه داد: زمانی وحدت می تواند معنادار باشد که در داخلش تکثرها را جمع کنند یعنی جامع بودن یک جریان سیاسی یا اجتماعی این است که گرایش های مختلف را در خود جمع کند و یک هدف مشترک را ترسیم و مدیریت کند.

حجت الاسلام یونسی خاطرنشان کرد: بعضی از هویت های اجتماعی شکل گرفته از گذشته است و بعضی را هم باید شکل داد مانند احزاب.

وی با بیان اینکه امروز بدون این هویت جدید نمی توان توسعه همه جانبه را عملی کرد افزود: جامعه بدون این هویت های جدید حتما به استبداد و بن بست خواهد رسید. جامعه باید هویت های جدید داشته باشد و هویت های جدید باید باشند و با یکدیگر زندگی کنیم و تحمل کنیم و مخالف خود را بپذیریم.

حجت الاسلام یونسی با اشاره به فعالیت دو جریان سیاسی مطرح کشور افزود: در کشور ما دو جریان شناخته شده ریشه دار وجود دارد که در خود گونه های متعددی دارند. جریان اصلاح طلبی و جریان اصولگرایی که گاهی به اسم های مختلف نیز تعریف شده اند.

وی گفت: کسانی که ادعا می کنند یک جریان حذف شده و چشم خود را بسته اند و نمی خواهند واقعیت را ببینند باید بدانند که زمانی جریان اصلاح طلبی با نجابت برای انقلاب و وحدت کوتاه می آمد و سکوت می کند که نشان از ذات اصلاح طلبی است ولی سکوت دلیل نابودی نیست.