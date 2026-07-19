به گزارش خبرنگار مهر، محسن جبارنژاد صبح یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی، اظهار کرد: جامعه برای حفظ انسجام و همبستگی، نیازمند گسترش گفت‌وگو، پذیرش تکثر و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری است.

وی با اشاره به سنت‌های فرهنگی و تاریخی ایران افزود: مفهوم ولایت در ترجمان اجتماعی، به معنای دوستی مدنی است و امام در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی همچون نخ تسبیح، وحدت را در میان تکثرها برقرار می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: نیازی به حذف یا نادیده گرفتن تکثرها برای رسیدن به یک‌دستی نیست، زیرا یک‌دستی افراطی جامعه را به سمت فاشیسم سوق می‌دهد و در مقابل، تکثر بی‌ضابطه نیز می‌تواند انسجام اجتماعی را از میان ببرد.

جبارنژاد با استناد به بیتی از عطار، تأکید کرد: مردم به عنوان یک کلیت اجتماعی، با وجود تفاوت‌ها، دارای محور وحدتی هستند که آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و این همان مفهوم «وحدت در کثرت» در عرفان اسلامی است.

وی با اشاره به ضرورت شفافیت مسئولان گفت: مسئولان باید با مردم صریح و شفاف سخن بگویند، اما این صراحت نباید به هتاکی، توهین و تخریب اشخاص منجر شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان افزود: مطالبات به‌حق مردم باید در فضایی اخلاقی، محترمانه و همراه با حفظ شأن افراد مطرح شود، چرا که توهین هیچ جایگاهی در گفتمان عمومی ندارد.

جبارنژاد توسعه گفت‌وگوهای عمومی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ انسجام ملی دانست و اظهار کرد: این گفت‌وگوها باید از محیط‌های دانشگاهی فراتر رفته و به متن جامعه و میان مردم گسترش یابد تا زمینه مشارکت اجتماعی بیش از پیش فراهم شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها علاوه بر اطلاع‌رسانی، باید در مسیر آگاهی‌بخشی، ارتقای سطح اندیشه عمومی و تقویت فرهنگ گفت‌وگو حرکت کنند و از محدود شدن به انتشار اخبار روزمره پرهیز داشته باشند.

جبارنژاد همچنین تقویت تعاونی‌های عمومی و گسترش گفت‌وگو میان مردم، دولت و مسئولان را از عوامل افزایش سرمایه اجتماعی برشمرد و گفت: هم‌افزایی نهادهایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌های عمومی، اوقاف، تبلیغات اسلامی و حوزه هنری می‌تواند زمینه توسعه گفت‌وگوهای عمومی را فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت هنر در کاهش تنش‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: هنر می‌تواند پیام‌های صریح و انتقادی را با زبانی دلنشین و اثرگذار به جامعه منتقل کند. مردم گاه سخن مستقیم را نمی‌پذیرند، اما پیام‌هایی که در قالب هنر، شعر و ادبیات ارائه می‌شوند، تأثیر عمیق‌تر و ماندگارتری بر افکار عمومی دارند و باید از این ظرفیت در گفتمان‌سازی اجتماعی بهره گرفت.