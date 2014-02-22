به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در حاشیه مراسم معارفه حامی جدید تیم‌های ملی فوتبال در جمع خبرنگاران در خصوص حضور خود در این مراسم گفت: از آنجایی که در پرسپولیس با شرکت فناپ در ارتباط بودیم، به این مراسم دعوت شدم. پایگاه داده باشگاه پرسپولیس زیر نظر این شرکت بود و امیدوارم که علی پروین هم راه را ادامه دهد تا برای پرسپولیس درآمدزایی کند.

وی همچنین درباره دعوای مایلی کهن و دایی بیان کرد: من چند روز پیش هم گفتم که به خاطر پرسپولیس بهتر است سکوت کنیم تا این تیم را در رسیدن به قهرمانی کمک کنیم. اگر استقلالی‌ها ما را ببخشند باید بگویم که پرسپولیس حتما قهرمان این فصل می‌شود.

رویانیان در ادامه از ملاقات خود با فتح‌الله‌زاده خبر داد که حرف‌های وی نیمه کاره ماند تا به جایگاه ویژه خود برود.