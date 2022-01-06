انتقاد از دروغ پردازی و اتهام زنی کشورهای غربی علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «بسام صباغ» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در نشست چهارشنبه شب شورای امنیت گفت: سوریه با استفاده از سلاح شیمیایی در هر جایی، هر زمانی، هر شرایطی و از سوی هر طرفی مخالف است.

وی ادامه داد: برخی کشورهای غربی درباره همکاری سوریه با سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی به دروغ پردازی، گمراه کردن افکار عمومی و اعمال فشار متوسل می‌شوند تا در راستای سیاسی کردن رویکرد این سازمان، قطعنامه‌ها و ساز و کارهای باب میل خود تصویب و ایجاد کنند.

نماینده سوریه تصریح کرد: اطلاعات غیر دقیق در گزارش‌های سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی، به بهانه برای مراجع تصمیم گیری در داخل این سازمان تبدیل شده است تا اتهامات باطلی را علیه سوریه مطرح کنند و این مسئله، اعتبار و حیثیت آن را خدشه دار کرده است، حال اینکه دمشق همیشه پایبندی خود را به تمام بندهای مندرج در معاهده منع گسترش اعلام و با آن همکاری کرده است.