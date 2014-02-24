ابوالفضل جلیلی کارگردان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساخت مستند هشتمین جشنواره شعر فجر توضیح داد‌:‌ این فیلم 45 دقیقه‌ای بنا است که در رابطه با شعر و شعرا ساخته شود و این روزها در حال تماس با چهره‌های کمیاب عرصه شعر هستیم.

وی افزود: عبدالستار کاکایی مستندساز و از هنرمندان روایت فتح که از دوستان من است، ساخت این مستند را به من پیشنهاد داد و امیدوارم کار خوبی از آب دربیاید.

جلیلی در پاسخ به اینکه آيا خودش تا به حال شعری سروده یا خیر، تأکید کرد: شعر گفتن سخت است. در واقع این امر از کار کردن در سینما هم سخت‌تر است. چرا که شعر سرشار از لطفات و ظرافت است اما سینما از تصویر و حرکت شکل می‌گیرد.

این مستندساز یادآور شد: برای ساخت این اثر دنبال یک فرمت جدید هستم که هنوز درباره آن به قطعیت نرسیده‌ام. فقط بگویم که این کار بیشتر یک کلیپ 45 دقیقه‌ای است که تا 17 فروردین ماه سال آینده باید تمام شده باشد.

جلیلی در پایان گفت:‌ امیدوارم این فیلم اولین شعر من باشد.

پیش از این عبدالجبار کاکایی دبیر جشنواره شعر فجر درباره این مستند توضیح داده بود: این مستند قرار است نمادی از شعر معاصر ایران از نیما تا امروز باشد و باید معرف نگاهی عمومی به شعر باشد. تلاش خواهیم کرد جنبه هنری‌، تحلیل و تجلیل در این مستند غالب باشد‌ و در حقیقت نوعی قدردانی از رجال شعر معاصر ایران و چهره‌هایی که بیشترین میزان اثرگذاری در بستر تولید ادبی را داشته و وزنه‌های شعر معاصر ایران بوده‌اند‌، در این اثر حضور داشته باشند.

جشنواره شعر فجر قرارست اردیبشهت ماه سال آینده برگزار شود.