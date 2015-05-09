عبدالستار کاکایی مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب از چاپ نخستین مجموعه شعرش در این نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: «روزگار سنگی» شامل ۴۵ غزل و چهارپاره و اولین کتاب من است که بعد از ۲۴ سال برای چاپ آن اقدام کرده‌ام. در حالی که پیش از این فکر نمی‌کردم هیچ وقت شعرهایم را چاپ کنم و بیشتر درگیر فیلمسازی شده بودم.

وی درباره تاثیر برادر بزرگش عبدالجبار کاکایی در شعر گفتن او توضیح داد: جبار از سال ۶۰ شعر را آغاز کرد. من هم حدودا از سال‌های ۶۳ و ۶۴ به صورت جدی سراغ شعر رفتم. عبدالجبار دو سال از من بزرگتر است و روی من تاثیر بسیاری داشت. او به نوعی استاد من بود.

کارگردان «سرزمین پدری» یادآور شد: برادرم اولین کلاس شعرمان را در ایلام برگزار کرد. من و دکتر یاسمی، دکتر سپیدنامه و دکتر سارایی که البته آن موقع هنوز دکتر نشده بودند، در این کلاس شرکت می‌کردیم و جلسات متعددی داشتیم. البته اکنون هر کدام از این دوستان صاحب چندین تألیف هستند.

کاکایی ادامه داد: من شعر را تا ۱۰ سال بعد ادامه دادم و «روزگار سنگی» حاصل ۱۰ سال اول شاعری و شامل آثار کلاسیک است اما چند اثر جدید هم در آن وجود دارد.

این مستندساز تأکید کرد: سال ۷۴ بود که درسم را در دانشکده سینما تمام کردم و وارد فیلمسازی حرفه‌ای شدم. آن زمان به خودم گفتم دو تا کاکایی در شعر به درد نمی‌خورد! آن زمان شعر گفتن من هم زیر سایه شعر جبار بود و دیده نمی‌شدم، برای همین تصمیم گرفتم فیلمسازی را جدی بگیرم.

وی افزود: ۱۰ سالی مستندسازی را ادامه دادم و در این مدت حدود ۷۰ فیلم مستند ساختم. حوالی سال‌های ۸۴، ۸۵ بود که احساس کردم برای شعر گفتن نیازی به دیده شدن ندارم، بلکه این موضوع یک نیاز شخصی و درونی است و از این پس شعر را در قالب سپید و ترانه ادامه دادم.

کارگردان «این سالها که می‌گذرد» درباره رویکرد خانوادگی‌شان به شعر گفت: ما پنج برادریم. برادر اولم ذوالفقار کار فنی می‌کند. بعد عبدالجبار است. من فرزند سومم. بعد عبدالغفار است که تازه شعر را شروع کرده است و عبدالصابر برادر کوچک‌ترمان تا به حال دو مجموعه سپید چاپ کرده است. هم جابر و هم صابر مجموعه مرا دیدند و درباره‌اش نظر دادند.

کاکایی تأکید کرد: «روزگار سنگی» را نشر هزاره ققنوس چاپ کرده که در نمایشگاه کتاب در راهرو دو غرفه دو قرار دارد. این کتاب دارای آثار دفاع مقدسی و مذهبی است و نوستالژیک به حساب می‌آید.

این مستندساز در پایان اعلام کرد:‌ آثار سپیدی که از ۸۴ تاکنون سروده‌ام بیشتر در حوزه اجتماعی، مذهبی و سیاسی است. البته هنوز آنها را ارائه ندادم اما منتظرم بازخورد مجموعه اولم را ببینم تا سراغ چاپ کتاب بعدی‌ام بروم. اشعار سپید ۳۶۰ قطعه بودند که ۲۰۰ تا را حذف کردم و قرار است دو مجموعه ۷۵ تایی چاپ کنم. «وسوسه‌های کال» و «بلدرچین پرنده‌های روزهای سخت» عنوان مجموعه‌های بعدی‌ام خواهد بود.