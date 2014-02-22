به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی در دیدار رئیس مرکز اسلامی مغولستان که قبل از ظهر شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، ضمن انتقاد از کمبود اعتبارات دولت برای مبلغان دینی اظهار داشت: متاسفانه تخصیص اعتبارات برای فعالیت‌های تبلیغی از سوی دولت بسیار ضعیف است و نمی‌دانیم که دولت توان این کار را ندارد و یا این عمل مغفول مانده است.

وی بیان داشت: لازم است بخشی از درآمد کشور برای مبلغان دینی داخل و خارج از کشور تخصیص یابد و کشوری همچون ایران که امید دارد اسلام و تشیع را در دنیا معرفی کند به بنیه مالی نیاز دارد و باید آن تأمین شود.

این مرجع تقلید شیعیان افزود: وهابیت از راه هزینه کردن و پول دادن به جوانان کار خود را در پیش گرفته و با فعالیت‌هایش چهره خشن خود را در دنیا به نمایش گذاشته و خراب کرده است.

وی یادآور شد: خشونت وهابیت برای شیعیان فرصتی است تا چهره واقعی اسلام را که نرمی و ملایمت است را به مردم نشان داده و به موجب آن عده زیادی به اسلام گرایش یابند.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: مردم اگر بفهمند اسلام چگونه دینی است به سرعت به آن گرایش می‌یابند و با نرمی سخن گفتن در این زمینه بسیار موثر است.

سفارتخانه ایران در مغولستان فعال شود

این مرجع تقلید شیعیان خطاب به رئیس مرکز اسلامی مغولستان عنوان کرد: نبود سفارتخانه در مغولستان ما را شگفت زده کرد و نیاز است با پیگیری‌هایی این مرکز ایجاد شود و در این صورت کار مبلغان را آسان تر کرده و بسیاری از مشکلات در آن کشور حل می‌شود.