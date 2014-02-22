واکسیناسیون تب برفکی دام ها در استان مرکزی آغاز شد

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در برخی کانون های دامی استان طی یکی دو هفته اخیر گفت: این طرح به مدت یک ماه و به صورت رایگان در استان اجرا و در آن حدود 100 هزار راس دام سنگین علیه این بیماری مایه کوبی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه طرح مایه کوبی جمعیت دام سبک از چند هفته قبل در استان آغاز شده پیش بینی کرد دراجرای این طرح 400 هزار راس دام سبک نیز واکسینه شود.

مدیر کل دامپزشکی استان به ضرورت توجه به مراقبت های بهداشتی به منظور مقابله با بیماری تب برفکی اشاره کرد و از دامداران خواست در صورت مشاهده هر گونه علائم بیماری در دامداری ها مراتب را به شبکه های دامپزشکی گزارش دهند.

وی ضدعفونی کردن دامداری ها، جلوگیری از ورود هر گونه وسایل نقلیه آلوده از جمله خودروهای حمل شیر و علوفه به دامداری ها، جلوگیری از خرید و فروش و جابجایی دام، رعایت بهداشت فردی دامداران در محیط کار و قرنطینه دام ها را از ضرورت های مقابله با شیوع این بیماری اعلام کرد.

تب برفکی یک بیماری ویروسی و مختص دام است که با ایجاد تاول و زخم در دهان، لنگش و کاهش تولید شیر و آب ریزش از دهان در دام نمایان می شود.

در حال حاضر دو میلیون و 100 هزار راس دام سبک و سنگین در استان وجود دارد.