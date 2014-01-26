مقابله با انتشار ویروس تب برفکی را دنبال می کنیم

به گزار ش خبرنگار مهر، ناصر رسولی ظهر روز یکشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر داوود آباد با ارائه توضیحاتی پیرامون همکاری 9ساله سازمان دامپزشکی کشور با کمیته تب برفکی اتحادیه اروپا در رابطه با کنترل بیماری تب برفکی در ایران و شرح اقدامات کشورهای اروپایی در پیشگیری از شیوع این بیماری افزود: بيماري تب برفكي يك بيماري ويروسي بسيار عفوني و بشدت واگير است كه به لحاظ شدت خسارات اقتصادي يكي از موانع اصلي در تامين بهداشت و توليد دام و فرآورده دامی است.

وی واکسیناسیون به موقع دامها را یکی دیگر از راههای کنترل این بیماری برشمرد و با تشریح قوانین کشورهای اروپایی در زمینه دفن بهداشتی دامهای آلوده به نقش مهم آن در جلوگیری از انتشار ویروس تب بر فکی اشاره کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی نیز گفت: شهر داوود آباد قطب تولید و پرواربندی دام در استان مرکزی است.

سعید حسینی افزود: این منطقه به لحاظ موقعیت استراتژیکی که دارد نیازمند توجه ویژه در زمینه های بهداشت و مراقبت از بیماری های دامی است.

مشکلات فراوان و خسارات وارد شده از شیوع بیماری تب برفکی

وی در ادامه افزود: در این راستا و طبق هماهنگی های صورت گرفته در نظر است مجددا خانه بهداشت دام داوود آباد فعال و موضوعات حاکمیتی و نظارتی دامپزشکی بویژه اجرای مقررات بهداشتی و قرنطینه ای پیگیری گردد.

حسینی در ادامه با اشاره به مشکلات فراوان و خسارات وارد شده از شیوع بیماری تب برفکی در سالهای 88 و 89 و لزوم توجه و اهمیت ویژه نسبت پیشگیری از شیوع این بیماری وضعیت فعلی را مناسب اعلام کرد و تاکید کرد: با این وجود همچنان باید اقدامات پیشگیرانه با جدیت ادامه یابد و این مهم مستلزم همکاری دامداران با دامپزشکی است.



گفتنی است این جلسه با حضور شهردار، امام جمعه، اعضای شورای شهر داوود آباد و نیز رئیس مطالعات اپیدمیولوژیک سازمان دامپزشکی کشور و چندتن از رؤسا و کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان مرکزی در محل سالن جلسات شهرداری و شورای شهر داوود آباد برگزار شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی و رئیس مطالعات اپیدمیولوژیک سازمان دامپزشکی کشور در پایان از دو واحد دامداری این شهرستان بازدید کرده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفتند.

