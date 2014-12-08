نعمت الله رضایی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود : طرح مایه کوبی دام سنگین در این شهرستان توسط چهار تیم بخش خصوصی به مدت یک ماه انجام می شود.

وی پیش بینی کرد: حدود ۱۳ هزار راس دام سنگین این شهرستان در مرحله دوم طرح مبارزه با بیماری تب برفکی علیه این بیماری مایه کوبی شوند.

سرپرست شبکه دامپزشکی خمین با بیان اینکه در مرحله نخست مبارزه با این بیماری که در تابستان انجام شد بیش از ۱۱هزار دام سنگین مایه کوبی شدند تصریح کرد: برای هر راس دام ۱۱هزار ریال اعتبار در نظر گرفته شد تا علیه تب برفکی واکسینه شود.

رضایی گفت: بیماری تب برفکی از جمله بیماری های ویروسی شایع در بین دام ها است که ویروس آن قابلیت جابجایی تا شعاع ۷۰ کیلومتر را دارد و تنها راه پیشگیری از آن واکسیناسیون به موقع است.

سرپرست شبکه دامپزشکی خمین با بیان اینکه اجرای واکسیناسیون تب برفکی اهمیت زیادی در تغذیه و سیستم ایمنی بدن دام ها دارد افزود: تب برفکی یک بیماری عفونی و به شدت واگیر دام است که باید از شیوع و بروز آن در بین دام ها به وسیله مایه کوبی جلوگیری کرد.

وی گفت: کاهش شیر در دام ها، کاهش تولید فرآورده های گوشتی، کاهش باروری و بروز تلفات در دام های جوان از جمله خسارات اقتصادی ناشی از بیماری تب برفکی است.

وی ایجاد تب شدید، آبریزش از چشم، وجود کف در دهان، زخم شدن دهان و سم و لنگش حیوان را از علایم بیماری تب برفکی عنوان کرد.

شهرستان خمین دارای ۲۵۰هزار راس دام سبک و۱۵هزار راس دام سنگین است.