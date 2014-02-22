کشف 452 هزار عدد انواع مواد محترقه در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی رضا مهدیان نسب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستاي پيشگيري از آسيب هاي استفاده از مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال ، برخورد با عاملان تهيه و توزيع مواد محترقه بطور ويژه در دستور کار ماموران انتظامي در سطح استان قرار گرفت.

وي افزود: در پي کسب خبري مبني بر دپوي مواد محترقه توسط فردي با همدستي يکي از دوستانش در سطح شهر مراتب در دستور كار اداره پشتيباني عمليات اطلاعاتي پليس امنيت استان قرار گرفت.

مهديان نسب اظهار داشت: پس از انجام بررسي هاي اطلاعاتي و زماني كه اين افراد قصد داشتند 5 كارتن مواد محترقه را به قصد فروش انتقال دهند با هماهنگي مقام قضايي متهمان در محل و در حين بارگيري دستگيرشدند.

وي گفت: در بازرسي از منزل متهمان 452 هزار و510 عدد انواع مواد محترقه خارجي قاچاق و غير مجاز كشف شد.

فرمانده انتظامي استان همدان اظهار داشت: در اين رابطه دو متهم دستگير و يک دستگاه خودرو پژو پارس توقيف شد.

کشف دو هزار عدد ترقه دست ساز در نهاوند

فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند نیز از کشف دو هزار عدد ترقه دست ساز و 30 کيلوگرم انواع مواد اوليه تهيه و ساخت مواد آتش زا در اين شهرستان خبر داد.

عباس نظري گفت : در پي کسب اخبار واصله ميني بر اينکه شخصي به هويت (م – ج ) 24 ساله اهل و ساکن نهاوند در تهيه و ساخت مواد محترقه و آتش زا جهت چهارشنبه آخر سال اقدام مي کند ،موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس اطلاعات و امنيت شهرستان نهاوند قرار گرفت.

وي ادامه داد: ماموران پليس پس از انجام هماهنگي قضايي با همکاري اکيپي از کلانتري 11 در يک عمليات غافلگيرانه در بازرسي از منزل متهم در يکي از محلات سطح شهر تعداد دو هزار عدد ترقه دست ساز و حدود30 کيلوگرم انواع مواد اوليه آتش از جمله شوره ، گل و سنگ ريزه مخصوص کشف کردند.

سرهنگ نظري با اشاره به دستگيري متهم و معرفي وي به مراجع قضايي اظهار داشت: متاسفانه هر ساله با فرا رسيدن اسفند ماه و چهارشنبه آخر سال عليرغم تاکيدات فراوان در خصوص عدم استفاده از اين مواد، برخي به عواقب استفاده از اين مواد محترقه و آتش زا توجه نکرده و موجب ايجاد مشکلات و سلب آرامش براي خود و ديگران مي شوند .

فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند از شهروندان خواست هشدارهاي پليس را در خصوص استفاده از اين مواد خطرناک جدي گرفته و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از اين قبيل با مرکز فوريتهاي پليس 110 تماس بگیرند.