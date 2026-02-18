  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

بارانداز و محل دپو مواد محترقه قاچاق در میناب لو رفت

بارانداز و محل دپو مواد محترقه قاچاق در میناب لو رفت

بندرعباس-فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و کشف یک محموله مواد محترقه خارجی قاچاق از یک بارانداز در شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال به ویژه مراسم چهارشنبه آخر سال که دشمنان قسم خورده نظام با عناوین مختلف قصد تلخ کردن کام شیرین مردم را در سر دارند، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان مبناب با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی از دپو و قصد انتقال یک محموله مواد محترقه در یکی از مناطق ساحلی بندرکرگان مطلع و پیگیری موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قراردادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی صحت موضوع، ضمن هماهنگی قضایی با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از بارانداز مورد نظر ۸ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: حفظ امنیت و برخورد با متخلفان اولویت اول کاری این پلیس بوده و یکی از مطالبات به حق مردم از مجموعه نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان از عموم شهروندان و مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد فرصت طلب و متخلف، در اسرع وقت مراتب را از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس گزارش نمایند.

کد خبر 6753337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها