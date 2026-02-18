بارانداز و محل دپو مواد محترقه قاچاق در میناب لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال به ویژه مراسم چهارشنبه آخر سال که دشمنان قسم خورده نظام با عناوین مختلف قصد تلخ کردن کام شیرین مردم را در سر دارند، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان مبناب با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی از دپو و قصد انتقال یک محموله مواد محترقه در یکی از مناطق ساحلی بندرکرگان مطلع و پیگیری موضوع را بصورت ویژه در دستور کار قراردادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی صحت موضوع، ضمن هماهنگی قضایی با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از بارانداز مورد نظر ۸ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: حفظ امنیت و برخورد با متخلفان اولویت اول کاری این پلیس بوده و یکی از مطالبات به حق مردم از مجموعه نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان از عموم شهروندان و مردم فهیم و قدرشناس استان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی توسط افراد فرصت طلب و متخلف، در اسرع وقت مراتب را از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس گزارش نمایند.