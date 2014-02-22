يك موسسه متخلف پزشكي تعطیل شد

محمد حسن سرابيان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرين وضعيت چند پرونده تعزيراتي گفت: در پی اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد مبنی بر فعالیت فاقد مجوز توسط یک موسسه پزشکی، پرونده ای در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. شعبه ياد شده پس از بررسي پرونده و احراز تخلف دستور تعطيلي اين موسسه را صادر كرد.

وي افزود: در پرونده ديگري بازرسان بوشهر مقدار قابل توجهي سوخت عرضه شده خارج از شبكه همراه با پوشاك قاچاق كشف كردند كه هر دو تخلف براي يك متخلف بوده است كه شعبه تعزيرات با توجه به اسناد و مدارك موجود متخلفان را 45 ميليون تومان جريمه كرده و كالاها را ضبط كرد.