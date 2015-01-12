۹۰ پرونده نانوایی متخلف روی میز تعزیرات حكومتی خراسان شمالی

داریوش جودكی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گشت های مشترك هفتگی كه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، بهداشت، تعزیرات واصناف اجرا می شود افزود: بر اساس نظارت و بازرسی های انجام شده از نانوایی های سطح استان، ۹۱ پرونده تخلف در تعزیرات حكومتی استان تشکیل شده است.

وی گفت: عمده تخلفات این نانوایان در زمینه های گران فروشی، كم فروشی، عدم رعایت ساعات كاری و عدم ثبت پخت روزانه نان است.

جودكی اظهار داشت: همچنین عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی، عرضه خارج از شبكه و عدم درج قیمت نیز از دیگر موارد تخلف در پرونده های یاد شده است.

سرپرست تعزیرات حكومتی خراسان شمالی تصریح كرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه های گران فروشی، كم فروشی، رعایت ساعات كاری و ... مراتب را با ذكر آدرس دقیق نانوایی گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به بازرسی از واحد صنفی مربوطه اقدام شود.

این مسئول افزود: تعزیزات حكومتی استان نسبت به تشكیل پرونده متخلفین ورسیدگی به آن در تمام زمینه ها و برخورد با متخلفان اغماض نمی كند و براساس قانون با افراد و صنوف متخلف برخورد جدی خواهد داشت.