۲۲ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۶

جودكی عنوان کرد:

۹۰ پرونده نانوایی متخلف روی میز تعزیرات حكومتی خراسان شمالی

بجنورد - سرپرست اداره كل تعزیرات حكومتی خراسان شمالی از تشكیل ۹۱ پرونده تخلف نانوایان این استان طی ماه جاری در این استان خبر داد.

داریوش جودكی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گشت های مشترك هفتگی كه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، بهداشت، تعزیرات واصناف اجرا می شود افزود: بر اساس نظارت و بازرسی های انجام شده از نانوایی های سطح استان، ۹۱ پرونده تخلف در تعزیرات حكومتی استان تشکیل شده است.

وی گفت: عمده تخلفات این نانوایان در زمینه های گران فروشی، كم فروشی، عدم رعایت ساعات كاری و عدم ثبت پخت روزانه نان است.

جودكی اظهار داشت: همچنین عدم رعایت دستورالعمل بهداشتی، عرضه خارج از شبكه و عدم درج قیمت نیز از دیگر موارد تخلف در پرونده های یاد شده است.

سرپرست تعزیرات حكومتی خراسان شمالی تصریح كرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه های گران فروشی، كم فروشی، رعایت ساعات كاری و ... مراتب را با ذكر آدرس دقیق نانوایی گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به بازرسی از واحد صنفی مربوطه اقدام شود.

این مسئول افزود: تعزیزات حكومتی استان نسبت به تشكیل پرونده متخلفین ورسیدگی به آن در تمام زمینه ها و برخورد با متخلفان اغماض نمی كند و براساس قانون با افراد و صنوف متخلف برخورد جدی خواهد داشت.

