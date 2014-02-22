طرح موضوع موشکی ایران در مذاکرات درخواست اسرائیل از آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آمریکایی آنتی وار اصرار آمریکا بر طرح موضوع موشک های بالستیک ایران در مذاکرات هسته ای را در راستای درخواست لابی صهیونیست AIPAC و سناتورهای حامی آنها خواند که با هدف از بین بردن مذاکرات صورت گرفته است.

این رسانه با اشاره به این اقدام آمریکا می نویسد: تاریخ نشان می دهد که دولت اوباما می داند که ایران چنین درخواستی را نخواهد پذیرفت و نیازی به طرح چنین مسئله ای برای دستیابی به یک توافق هسته ای با ایران وجود ندارد.

در ادامه این مطلب آمده است، که موضع ایران و اظهارات وزیر خارجه ایران مبنی بر این که در مذاکرات هیچ چیز دیگری به غیر از برنامه هسته ای ایران مورد بحث قرار نخواهد گرفت نشان می دهد که اصرار آمریکا بر این درخواست موجب گسست مذاکرات خواهد شد.

این رسانه آمریکایی ادعای جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در روز چهارشنبه را که مدعی شده بود ایران با مذاکره درباره موشک های بالستیک خود موافقت کرده است را رد کرده و می نویسد: بر خلاف ادعاهای کارنی موضوع موشک های بالستیک ایران در توافق هسته ای موقت گنجانده نشده است.

آنتی وار حتی با ابراز تشکیک درباره این ادعای آمریکا می نویسد: معلوم نیست که طرف آمریکایی در مذاکرات قبلی برای دستیابی به توافق موقت هسته ای با ایران حتی این موضوع را مطرح کرده باشد ولی آنچه که مسلم است این است که موضوع موشک های بالستیک ایران در این توافق گنجانده نشده است.

بنا بر این گزارش و به نقل از یک مقام ارشد آگاه قبل از آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای در فوریه یووال استینیتز وزیر امور استراتژیک رژیم اسرائیل با وندی شرمن نماینده آمریکا و مقامات ارشد انگلیس و فرانسه دیدار کرده و بر طرح موضوع موشک های بالستیک ایران در مذارات هسته ای اصرار کرده است.