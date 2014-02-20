وندی شرمن به تل آویو و ریاض می رود/ مذاکرات هسته ای وین محور گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "وندی شرمن" معاون وزیر خارجه آمریکا و دیپلمات ارشد حاضر در مذاکرات هسته ای وین قصد دارد به عربستان، امارات متحده و سرزمین های اشغالی سفر کند. "ماری هارف" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این مطلب گفت موارد مطرح شده در مذاکرات سه روزه وین محور گفتگوی شرمن با مقامات اسرائیل ، عربستان وامارات خواهد بود.

بر این اساس معاون وزیر خارجه آمریکا طی روزهای بیست و یکم تا بیست و پنجم فوریه (دوم تا ششم اسفند) به تل آویو، ریاض و ابوظبی رفته و مقامات رژیم صهیونیستی و نیز نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس را در جریان تحولات مذاکرات هسته ای با ایران می گذارد.

هارف همچنین از طرح مسائل مشترک و همکاری های دوجانبه در این سفر از سوی شرمن خبر داد. این خبر پس از پایان دور نخست مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در وین اعلام می شود. گفتنی است موضوعی که در این دور از مذاکرات مورد توجه قرار گرفت درخواست آمریکا برای قرار گرفتن موضوع "برنامه موشکی ایران" در روند مذاکرات بود که مخالفت شدید طرف ایرانی را به دنبال داشت.