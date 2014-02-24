حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: طبق برنامه در تدارک آماده‌سازی و اعزام فرنگی کاران به مجارستان هستم تا تیم اعزامی طی روزهای 10 و 11 اسفندماه با حضور در رقابتهای بین‌المللی زومباتلی مجارستان، یک میدان تدارکاتی خوب ومعتبر را پشت سر بگذارد.

وی تصریح کرد: با توجه به نفرات تیم‌های حاضر در این تورنمنت بین‌المللی می‌توان به جرات گفت فرنگی کاران ما در یک میدان تدارکاتی تمام عیار حضور خواهند یافت، چراکه چهره‌های بزرگ و عنوان‌داری در این مسابقات به میدان می‌روند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی ایران در خصوص برگزاری یک اردوی آماده‌سازی مشترک با مجارها گفت: پیش از این قرار بود تیم اعزامی بعد از این تورنمنت در مجارستان بماند و اردویی مشترک با فرنگی کاران این کشور برگزار کند که فعلا تصمیم قطعی و مشخصی در این خصوص نگرفته‌ایم و باید ابتدا در تورنمنت حضور یابیم و سپس تصمیم بر ماندن یا بازگشت بگیریم.

جعفری در خاتمه ضمن اظهار امیدواری به وضعیت اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی گفت: خوشبختانه تمرینات مطلوب و سازنده‌ای را پشت سر می‌گذاریم و فرنگی کاران اردونشین همچنان در انتظار حضور در جام جهانی 2014 تهران و تکرار پیروزی‌های بین‌المللی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تركیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در این رقابتها به شرح زیر است:

59 كیلوگرم: حمید سوریان

66 كیلوگرم: امید نوروزی

71 كیلوگرم: محمد كریمی و وحید بابایی جعفری

75 كیلوگرم: سعید عبدولی و فرشاد علیزاده

80 كیلوگرم: جبیب‌اله اخلاقی

85 كیلوگرم: طالب نعمت‌پور و سامان عزیزی

98 كیلوگرم: قاسم رضایی

130 كیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده

سرمربی: رشید محمدزاده

مربیان: رسول جزینی – محمد علی چمیانی

سرپرست: حسام‌الدین جعفری