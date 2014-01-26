به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی ایران با تایید این خبر گفت: حضور تیم ایران در این تورنمنت بین المللی از مدتها پیش مطرح شده بود که به تازگی قطعی شد. البته مجارها از ما خواستند قبل از حضور در این تورنمنت، یک اردوی 10 روزه مشترک را با آنها برگزار کنیم که برگزاری این اردو فعلا منتفی است و ما تنها در مسابقات شرکت خواهیم کرد.

وی با اشاره به تعاملات مطلوب فدراسیون کشتی با کشورهای صاحب نام گفت: خوشبختانه این مهم صورت گرفته و ما با جدیت پیگیر آن هستیم تا با کشورهای صاحب نام و مطرح تعاملات خوبی داشته باشیم. هر چند کشتی فرنگی ایران نیز از قدرت های بزرگ جهان به حساب می آید و ما نیز حرف های زیادی برای گفتن داریم.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران ابتدای سال آینده باید در رقابتهای قهرمانی آسیا در قزاقستان و جام جهانی روسیه به میدان برود.