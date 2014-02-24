به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته، یکشنبه چهارم اسفند ماه تالار وحدت میزبان هنرمندانی بود که برای حضور در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره تجسمی فجر گردهم آمده بودند.

در ابتدای این مراسم سیدعباس میرهاشمی، دبیرکل ششمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به عنوان نخستین سخنران به روی سن رفت و در سخنرانی کوتاهی به ارائه گزارشی از این دوره جشنوراه پرداخت و گفت: از همیاری استادان و پیشکسوتان هنرهای تجسمی سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم ظرفیت فراوان این حوزه در رسانه‌ها بازتاب درستی داشته باشد.

وی افزود: این جشنواره رویداد گسترده و بزرگی است که هنرمندان بزرگ سراسر کشور و سایر کشورها در آن شرکت کرده‌اند و آثارشان در برخی استان‌ها و کشورهای دیگر به نمایش گذاشته شد که می‌توان از آن به‌عنوان حرکتی فراگیر یاد کرد.

میرهاشمی با بیان این که ششمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر به روز پایانی خود رسید، اظهار امیدواری کرد که با ظرفیت موجود این حوزه مورد توجه دقیق مسئولان قرار بگیرد و شاهد رشد و ارتقای آن در ابعاد علمی، نظری و اجرایی باشیم.

به اعتمادسازی اساتید و هنرمندان امیدوار هستیم

مجید ملانورزوی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد نیز سخنانش را با این جمله شروع کرد که دوستان زحمات زیادی برای این جشنوراه کشیدند و من در لحظات آخر به این تیم اضافه شدم. وی در ادامه گفت: تحول و نوآوری در حوزه هنرهای تجسمی در بسترهای بخش خصوصی به نقطه مطلوب می‌رسد. این امر، کار ساده‌ای است که به دلیل خود رضایتی‌ برخی مدیران دولتی این نوآوری در بخش دولتی کمتر مشاهده شده است.

وی ادامه داد: هنوز هم پذیرای نقد و بررسی اصحاب رسانه هستیم. ما معتقد به همکاری با اساتید هنری، مجموعه‌دارها و نگارخانه‌ها هستیم و امیدواریم این اعتمادسازی در عمل هم مشاهده شود.

ملانوروزی افزود: محدودیت‌های بی‌مورد باید از جلوی پای هنرمندان برداشته شود و موانع قانونی به‌طور شفاف بیان شود. توجه به کیفیت و صورت آثار هنری از موارد مورد تاکید ماست. همچنین موارد مهجور مانده مانند انجمن‌ها و تشکل‌های هنری باید مورد بررسی قرار بگیرد که امیدواریم تمام تجربه خود را برای این سرزمین در اختیارمان قرار دهند.

حضور ایران در گالری های فرانسوی

علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از ابتدی مراسم حضور داشت در زمانی که بر روی سن رفت با تاکید و تایید سخنان دو سخنران قبلی گفت: اگر این اتفاقات بیفتد، در هنرهای تجسمی شرایط مبارکی رخ می‌دهد.

وی دیپلماسی فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید زمانی که از این موضوعات سخن به میان می آوریم بتوانیم روی آنها سرمایه گذاری کنیم تا شاهد شکوفایی این بخش باشیم.

مرادخانی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی فرهنگی باید تبادل هنرمندان و آثارشان را مدنظر قرار دهیم. البته این موضوع مدتی است که آغاز شده و به‌زودی آثار ایرانی با چند کشور تبادل خواهد شد و هنرمندان خارجی هم به ایران خواهند آمد تا در ورک‌شاپ‌های طراحی شده شرکت و فعالیت‌هایشان را ارائه کنند.

معاون وزیر ارشاد همچنین تصریح کرد: یکی از موضوعات قابل توجه برای بهبود شرایط بخش هنرهای تجسمی، موضوع تشکیل مقررات برای رونق بخشیدن به هنر است. باید تسهیلاتی در بخش مالیات صورت بگیرد و مالیات پرداخت شود تا در نیمه اول سال آینده بتوانیم موضوعات را به انجام برسانیم. نباید موضوعات مختلف مورد ممیزی اقتصادی قرار بگیرند بلکه باید به آنها کمک شود تا بتوانند بهتر عمل کنند.

وی با اشاره به حضور پررنگ هنرمندان شهرستانی در جشنواره امسال افزود: یکی از نکات خوب این جشنواره این است که به هنرمندان استان‌ها که دارای استعدادهای شگرفی هستند، توجه شد. در این جشنواره فهمیدیم که باید به جوانان برسیم تا شرایطی فراهم شود که آثار هنرمندان در عرصه‌های مختلف به فروش برسد تا برای ادامه کار دلگرمی پیدا کنند.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: این موارد آغاز فعالیت‌هایی برای باز شدن فضا و فراخ‌تر شدن میدان است و به‌وسیله آن می‌توانیم با دنیای دیگر ارتباط برقرار کنیم. یکی از موضوعات دیگری که باید به آن توجه شود، برقراری دوسالانه‌های هنری است و البته مقدمات یک نمونه از آن در فرانسه فراهم شده است. این رفت‌وآمدها به پویایی هنرهای تجسمی کمک می‌کند.

مرادخانی در ادامه به موضوع اقتصاد هنر نیز اشاره کرد و خواستار قرارگیری هنر در سبد مردم شد و در این مورد اظهار کرد: اگر بتوانیم هنرهای تجسمی را در سبد هزینه‌های مردم قرار دهیم، آن وقت است که موفق عمل کرده‌ایم. شاید هم اکنون مخاطب هنرمندان تنها نخبگان هستند به این جهت اگر بتوانیم بخش هنرهای تجسمی را در عرصه عمومی ببریم موفق شده‌ایم.

وی تاکید کرد: موفقیت ما در این عرصه به جریان‌سازی نیاز دارد. انجام چنین حرکتی به حضور در فضاهایی مانند گالری‌ها نیازمند است.

معاون وزیر ارشاد اظهار امیدواری کرد که با کمک اساتید و حضورشان که اعتبار دهنده و دلگرم‌کننده است، به جریان‌سازی کمک شود.

به گفته مرادخانی باید کمک شود تا مدیران این بخش بتوانند از آثاری که این دوره به وجود آمدند، در جریانات هنری تاثیرگذار استفاده کنند و به جامعه‌ای مهربان و پویا تبدیل شویم. جامعه‌ای که در آن هنر وجود داشته باشد، مهربان و پویاست.

تعجب داوران از تنوع آثار هنرمندان ایرانی

«ژان گامی»، عکاس فرانسوی و داور بین‌المللی ششمین جشنواره تجسمی فجر سخنران بعدی این مراسم پر سخنران بود که گفت: تنوع آثار تجسمی ارسالی به ششمین جشنواره تجسمی فجر من را متعجب و خرسند کرد.

وی افزود: نخستین بار که به ایران آمدم، 20 سال پیش بود که در شرایط متفاوتی به ایرن آمده و میهمان وزارت امور خارجه ایران شدم و امروز به عنوان یکی از اعضای هیات داوران از تنوع آثار هنری ارسالی به این جشنواره متعجب و خرسند شدم.

این عکاس باسابقه فرانسوی ادامه داد: آثاری به این جشنواره رسیده که در سطح بین‌المللی است که بیشتر احساس بشری داشت چرا که زبان مشترک هنری باعث به وجود آوردن فرهنگ شده است.

ژان گامی افزود: این فرهنگ است که به بشریت اجازه می دهد فراتر از کره رفته و به سوالات خود پاسخ دهد.

بهرام کلهرنیا، هنرمند گرافیست و تصویرگر دیگر سخنرانی بود که با دید انتقادی به جشنواره تجسمی نگاه کرد و سخنان خود را با این سوال شروع کرد که جشنواره چیست و چه باید در این جشنواره بگوییم؟ و گفت: این پرسش مطرح است که جشنواره فجر که جشنواره جشنواره‌هاست آیا نباید جایگاه آن بازبینی شود؟

وی با طرح پرسش های اینچنینی ادامه داد: جشنواره گزارشی است که برای خود ما و آینده پیش روی ماست و آینده مان را به ما یاداوری می کند. این که چگونه می خواهیم آینده را بسازیم.

کلهرنیا تاکید کرد: ما توقع داریم که مدیران جشنواره ها برای تعیین آینده فرهنگی ما طور دیگری برنامه ریزی و مشخص کنند که جایگاه فرهنگی ما کجاست؟

وی افزود: من به اظهارات علی مرادخانی این را اضافه می کنم که چرخه اقتصادی بیمار ما با حذف مالیات درست نمی‌شود. باید بگویم که تنها مشکل هنرمندان ما حذف مالیات نیست. در همه دنیا شغل‌های هنری را نوعی خوداشتغالی می‌دانند و مورد حمایت دولتها قرار می گیرد ولی در کشور ما این گونه نیست.

به گفته وی، مشاغل خودگردان مشاغل فرهنگی هستند که اگر نباشند جامعه بحران‌زده می‌شود.

در این مراسم همچنین از کتاب ششمین جشنواره تجسمی رونمایی شد این کتاب در 456 صفحه شامل 990 اثر از 800 هنرمند، شامل فیلم‌های مستند جشنواره، آثار 77 هنرمند برتر تجسمی و معرفی 6 هنرمند فرهیخته توسط علی مرادخانی، مجید ملانوروزی و سیدعباس میرهاشمی رونمایی شد.

همچنین در این مراسم و بعد از حضور وزیر ارشاد از 6 هنرمند شاخص هنرهای تجسمی شامل غلامعلی مکتبی (تصویرگر)، ابراهیم حقیقی (طراح گرافیک)، محمدباقر آقامیری (نگارگر)، جواد علیزاده‌ (کاریکاتوریست)، طاهر شیخ‌الحکمایی (مجسمه ساز) و ایرج اسکندری (نقاش) تجلیل شد.

حاشیه‌های مراسم

*مراسم اختتامیه جشنواره تجسمی فجر با نیم ساعت تاخیر آغاز شد که این امر موجب شد تا دست اندرکاران برنامه برای اتمام به موقع مراسم برخی از برنامه های خود که در کنداکتور آروده بودند، حذف کنند.

*هرچند که برنامه ریزان برای تنوع برنامه از موسیقی استفاده می کردند اما انتخاب آهنگ‌های اجرا شده به قدری آرام بود که مخاطبان در هنگام اجرا بارها به زمزمه هم که شده در خصوص روال نامناسب آهنگ‌های انتخابی اعتراض می‌کردند. در این مراسم قطعه «در جستجوی زمان از دست رفته» توسط کلاریز کشاورز، قطعه‌ای توسط «کارن سلاجقه» با پیانو نواخته شد و در ادامه قطعه‌ای نیز توسط دو هنرمند با گیتار و تار نواخته شد که همگی روالی آرام و درام داشتند.

* رونمایی از کتاب ششمین جشنوراه تجسمی فجر بنا به شرایط تالار وحدت به وسیله میزی که کتاب‌ها روی آنها قرار داشت، از قسمت داخلی سن به صورت آسانسوری انجام می‌شد یعنی میزی که کتاب‎‌ها روی آن قرار داشت از میان سن بالا می آمد. در هنگام رونمایی مرادخانی، ملانوروزی و میرهاشمی با خنده و تعجب نظاره‌گر بالا آمدن کتاب‌ها بودند.

* در هنگام اعطای جوایز نفرات برگزیده (نفرات نخست هر بخش) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فاصله زمانی که هنرمندان روی سن بیایید تندیس طوبی اهدایی جشنواره را با دستانش تمیز می‌کرد.