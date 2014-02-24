به گزارش خبرنگار مهر، تیم اوکلاهما سیتی ثاندرز بامداد امروز دوشنبه در ادامه مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA میزبان لس آنجلس کلیپرز بود که در کمال ناباوری نتیجه را 125 بر 117 واگذار کرد. "کوین دورانت" در این بازی 42 امتیاز کسب کرد ولی نتوانست از شکست تیمش جلوگیری کند. "جمال کارفورد" با کسب 36 امتیاز موثرترین بازیکن تیم کلیپرز در این مسابقه بود. اوکلاهما همچنان صدرنشین جدول کنفرانس شرق است.

تصویری دیدنی از اسلم دانک کوین دورانت روی سبد کلیپرز

در یکی دیگر از دیدارها تیم میامی هیت در حالی برابر شیکاگو بولز 93 بر 79 برنده شد که "لبرون جیمز" ستاره خود را در اختیار نداشت. "کریس بوش" و "دواین وید" به ترتیب با 28 و 23 امتیاز نقش مهمی را در کسب این برد برای میامی ایفا کردند. 19 هزار و 848 نفر در سالن "امریکن ایرلاینز سنتر" شهر میامی تماشاگر این بازی بودند.

لبرون جیمز دیدار میامی برابر شیکاگو را با لباس شخصی از روی نیمکت تماشا کرد

تیم لس آنجلس لیکرز نیز بامداد امروز پذیرای بروکلین نتز بود و در حالی که حمایت 18 هزار و 997 هوادار خود را به دنبال داشت نتیجه را 108 بر 102 واگذار کرد. "درون ویلیامز" در این بازی با کسب 30 امتیاز بهترین یار تیم بروکلین بود. لیکرز با پذیرش سی و هفتمین باخت فصل خود به قعر جدول رده بندی کنفرانس غرب سقوط کرد تا بدترین روزهای خود را در NBA تجربه کند.

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در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر به دست آمده است:

* کلیولند کاوالیرز 83 - واشنگتن ویزاردز 96

* تورنتو رپتورز 105 - اورلاندو مجیک 90

* دنور ناگتس 95 - ساکرامنتو کینگز 109

* فینیکس سانز 112 - هوستون راکتس 115

* پورتلند بلیزرز 108 - مینه سوتا تیمبروولوز 97