44 امتیاز تلخ برای کارملو آنتونی/ اسپرز در خانه سانز تسلیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال نیویورک نیکس بامداد امروز شنبه در ادامه مسابقات بسکتبال حرفه‌ای NBA در حضور 16 هزار و 498 تماشاگر سالن "اموی سنتر" شهر اورلاندو به مصاف اورلاندو مجیک رفت که در پایان نتیجه را 129 بر 121 واگذار کرد. در این بازی "کارملو آنتونی" فوروارد تیم نیکس 44 امتیاز، 11 ریباند و 4 پاس منجر به گل به نام خود ثبت کرد ولی نتوانست از شکست تیمش جلوگیری کند. "آرن آفالو" با کسب 32 امتیاز بهترین بازیکن تیم مجیک در این مسابقه بود.

نیکولا ووچوویچ بازیکن تیم اورلاندو در تلاش برای دفاع از کارملو آنتونی

در یکی دیگر از دیدارهای بامداد امروز تیم سن آنتونیو اسپرز در خانه فینیکس سانز با حساب 106 بر 85 نتیجه را واگذار کرد. "مارکیف موریس" با کسب 21 امتیاز ستاره تیم سانز در این مسابقه بود. در تیم اسپرز هم "دنی گرین" با 15 امتیاز بهتر از دیگر بازیکنان ظاهر شد. "تونی پاکر" ستاره فرانسوی اسپرز در این دیدار حضور نداشت.

شادی جرالد گرین و آرچی گودین بازیکنان سانز بعد از برد برابر اسپرز

تیم دالاس ماوریکس در دیداری جذاب در خانه فیلادلفیا سونی سیکسرز به برتری 124 بر 112 دست یافت. "درک نوویتزکی" و "شان ماریون" به ترتیب با 25 و 22 امتیاز در این بازی از ارکان اصلی برد تیم دالاس بودند. "ثادئوس یانگ" نیز با کسب 30 امتیاز موثرترین بازیکن میزبان بود. این دیدار در حضور 14 هزار و 928 تماشاگر برگزار شد.

درک نوویتزکی ستاره دالاس در تلاش برای عبور از ثائدوس یانگ بهترین بازیکن تیم فیلادلفیا در بازی امروز

تیم لس آنجلس لیکرز با درخشش "پائو گاسول" و "جودی میکس" در حضور 18 هزار و 997 هوادار خود برابر بوستون سلتیکس 101 بر 92 برنده شد. "گاسول" در این دیدار 16 امتیاز، 7 ریباند، 3 پاس منجر به امتیاز و 2 بلاک شات به نام خود ثبت کرده بود.

جرالد سولینگر سنتر تیم بوستون در حال دفاع از پائو گاسول ستاره لیکرز دیده می‌شود

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر کسب شده است:

* پورتلند بلیزرز 102 - یوتا جاز 94

* شارلوت بابکتس 90 - نیو اورلینز پلکانز 87

* تورنتو رپتورز 98 - کلیولند کاوالیرز 91

* دیترویت پیستونز 115 - آتلانتا هاوکس 107

* شیکاگو بولز 117 - دنور ناگتس 89

* ممفیس گریزلیز 102 - لس آنجلس کلیپرز 96