به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز یکشنبه ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم میامی هیت برابر اورلاندو مجیک به برتری 112 بر 98 دست یافت. در این بازی که در حضور 19 هزار و 834 تماشاگر سالن "امریکن ایرلاینز" برگزار شد، "لبرون جیمز" با محافظ مخصوص در میدان حاضر شد و در مدت 31 دقیقه توانست 20 امتیاز، 9 ریباند و 7 پاس منجر به امتیاز به نام خود ثبت کند.

لبرون جیمز با محافظ مخصوص صورت در بازی امروز به میدان رفت

در یکی دیگر از دیدارهای امروز تی ایندیانا پیسرز در زمین بوستون سلتیکس با حساب 102 بر 97 برنده شد. بهترین بازیکن تیم ایندیانا "پل جورج" بود که 25 امتیاز کسب کرد. در تیم میزبان هم "جف گرین" با کسب 27 امتیاز بهتر از دیگر یاران خود ظاهر شد.

کریس هامفریس سنتر بوستون و گرگ مونور سنتر ایندیانا

ممفیس گریزلیز در شبی که "مارک گاسول" و "زاچ راندولف" خوش درخشیدند برابر کلیولند کاوالیرز 110 بر 96 به پیروزی دست یافت. "کایری ایروینگ" گارد تیم کلیولند نیز با کسب 28 امتیاز بهترین بازیکن تیمش بود.

مارک گاسول بازیکن اسپانیایی ممفیس در حال دفاع برابر اسپنسر از کلیولند کاوالیرز

جدال تیم‌های ملواکی باکس و بروکلین نتس که در حضور 14 هزار و 81 تماشاگر سالن "بی ام او هریس" شهر میلواکی برگزار شد با برتری 107 بر 98 ملیواکی همراه شد. "مارکوس ثورنتون" با 25 امتیاز بهترین یار تیم کلیولند در این دیدار بود.

جدال پل پی‌یرس از بروکلین و ارسان لیاسودا بازیکن میلواکی بر سر توپ

تیم هوستون راکتس در جدال جذاب برابر دیترویت پیستون 118 بر 110 به برتری دست یافت. "ترنس جونز" با کسب 22 امتیاز موثرترین یار تیم هوستون در این بازی بود.

دوایت هاوارد ستاره هوستون برای مهار گرگ مونور از دیترویت به خطا متوسل شده است

واشنگتن ویزاردز در شبی "تروور آریزا" 40 امتیاز کسب کرد در زمین فیلادلفیا سونی سیکسرز با حساب 122 بر 103 برنده شد. از این دیدار جذاب 20 هزار و 856 نفر دیدن کردند.

اسلم دانک دیدنی جان وال سنتر واشنگتن روی سبد فیلادلفیا

لس آنجلس کلیپرز هم در حضور 19 هزار و 60 هوادار خود در سالن "استپلس سنتر" به مصاف نیواورلینز پلیکانز رفت و این تیم را 108 بر 76 از پیش روی برداشت. "کریس پل" گارد تیم کلیپرز با کسب 21 امتیاز بهترین بازیکن میزبان در این بازی بود.

نمایی از دیدار امروز تیم‌های لس آنجلس کلیپرز و نیو اورلینز پلیکانز

مینه سوتا تیمبروولوز هم در شبی که "کوین مارتین" گارد این تیم 26 امتیاز کسب کرد و ستاره تیمش شد در خانه ساکرامنتو کینگز 108 بر 97 به پیروزی رسید.

نیکولا پتکوویچ از مینه سوتا تلاش می‌کند توپ را وارد سبد ساکرامنتو کینگز کند

آخرین دیدار صبح امروز را تیم های پورتلند بلیزرز و دنور ناگتس برگزار کردند که در پایان پورتلند با نتیجه 102 بر 96 حریف خود را شکست داد. 20 هزار و 68 نفر این برد را در سالن "مودا سنتر" جشن گرفتند.

مو ویلیامز گارد تیم پورتلند بلیزرز در محاصره بازیکنان دنور ناگتس قرار گرفته است

در جدول رده‌بندی کنفرانس شرق و غرب به ترتیب تیم های ایندیانا پیسرز و اوکلاهما سیتی ثاندرز صدرنشین هستند.