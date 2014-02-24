به گزارش خبرنگار مهر، کشاورز و کشاورزی در استان تامین کننده اغلب نیازهای مردمی است که رسیدگی این بخش به یقین در پیشرفت کشور بی تاثیر نخواهد بود.

اما مشکلات این بخش چیست در این ارتباط هم صحبت می شویم با همشهریانی که در این حیطه فعالیت می کنند.

یک شالیکار سنگری در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: گرانی نهاده های کشاورزی، بالا بودن دستمزد کارگران، قیمت پائین محصولات، عدم حمایت دولت، کمبود آب زراعی، واردات بی رویه برنج و غیره از جمله مشکلات عمده این بخش راهبردی است.

محمد علی رجبی افزود: با این وضعیت کشاورز توان و انگیزه لازم برای تولید محصولات کشاورزی به ویژه برنج را ندارد.

سیستم بانکی باید از بخش کشاورزی حمایت جدی داشته باشد

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید از بخش کشاورزی حمایت جدی داشته باشد، اظهارداشت: گیلان یک استان حاصل خیز است، زحمت را کشاورز می کشد اما حاصل دستنرنج کشاورز را دلالان و واسطه ها می برند.

این شالیکار گیلانی ادامه می دهد: کشاورزان به دلیل عدم تمکن مالی قادر به تامین ماشین آلات مورد نیاز خود نبوده بنابراین مسئولان باید تمهیداتی برای تامین ابزار و تجهیزات مورد نیاز این قشر زحمتکش از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

کشاورز دیگری از شهرستان فومن به خبرنگار مهر گفت: جهاد کشاورزی باید از کشاورزان حمایت اصولی داشته باشد تا این قشر با امید و نشاط به تولید بپردازند.

سبحان الله کرامتی افزود: کشاورزان را نباید در طول سال به حال خودشان رها کرد تا به دلیل مشکلات معیشتی به ناچار به سمت تغییر کاربری اراضی رو بیاوردند.

وی اذعان داشت: کشاورز به رغم سختی ها و مشکلات فراوان با عشق به امر زراعت، باغبانی، صید و صیادی، دامپروری، پرورش نوغان و غیره می پردازد. مسئولان این عشق را از کشاورزان نگیرند.

هزینه کشاورزی کمر شکن است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در این زمینه گفت: وظیفه ذاتی جهاد کشاورزی حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان است، کشاورزی استان با حمایت های همه جانبه مقرون به صرفه خواهد شد.

علیرضا شعبان نژاد افزود: عواملی همچون افزایش یا کاهش قیمت برنج، نهاده های کشاورزی مثل کود و غیره در اختیار جهاد کشاورزی نیست.

وی اظهارداشت: جهاد کشاورزی در تلاش هست کشاورزی استان را با برنامه های همچون کشت مکانیزه، تجهیز و نوسازی اراضی، تغییر ساختار شالیکوبی ها و سایر موارد اقتصادی کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشت مکانیزه باعث کاهش هزینه های کارگری در بخش کشاورزی می شود.

وی افزود: برداشت برنج با کمباین های مخصوص ضمن کاهش هزینه ها و سختی کارنقش مهمی در رونق بخشی اقتصاد کشاورزی دارند.

شعبان نژاد اظهارداشت: هزینه برداشت محصول برنج در مزارعی که با دست ( سنتی ) برداشت می شود دو برابر مکانیزه است.

وی تصریح کرد: کشت مکانیزه ضمن کاهش سختی کار، زمان برداشت را کوتاه و جلوی ریزش محصول را می گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شالیکوبی های مدرن از خرد شدن برنج جلوگیری و باعث کاهش ضایعات برنج می شوند.

برنج خارجی به وفور در سطح جامعه یافت می شود

بدون شک برنج خارجی به وفور در سطح کشور و حتی استان های شمالی که کانون تولید برنج هستند با بسته بندی های شکیل و زیبا یافت می شوند اگر چند سال هم واردات برنج صورت نگیرد بازار برنج هیچ گونه کمبودی در این زمینه نخواهد داشت حال پرسش اینکه جهاد کشاورزی چه برنامه های برای مصرف کمتر این نوع برنج بی کیفیت از سوی شهروندان دارد؟

شعبان نژاد رئیس جهاد کشاورزی گیلان در این خصوص می گوید: به دلیل عدم خودکفایی در بحث برنج به یقین واردات برنج در کشور انجام می شود.

وی تصریح کرد: اما واردات بی رویه تولیدکنندگان داخلی را به شدت دچار چالش کرده است، واردات بیش از حد نیاز خود به خود بازار داخلی برنج را با مشکل مواجه می سازد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اذعان داشت: مسئولان باید از بخش کشاورزی حمایت جدی داشته باشند تا کشاورز ضمن کاهش هزینه ها بتواند در بازار برنج خارجی رقابت کند.

وی تاکید کرد: برنج های وارداتی با قیمت ارزان به وفور در بازار یافت می شوند و مصرف کننده نیز ترجیح می دهد کالای مورد نیاز خود را با قیمت ارزانتر تهیه کند.

شعبان نژاد اظهارداشت: برنج داخلی از حیث کمیت قابل مقایسه با برنج های خارجی نیست اما کیفیت برنج تولیدی داخلی به ویژه گیلان به مراتب بالاتر از برنج وارداتی است.

اراضی خرد شالیزاری از مشکلات مهم بخش کشاورزی گیلان است

وی در ادامه با بیان اینکه اراضی خرد شالیزاری در استان از مشکلات مهم این بخش است، گفت: استفاده از ارقام پرمحصول، بذور مرغوب و افزایش تولید ارقام برنج بومی با توسعه فعالیت های ترویجی و بهره گیری از پرورش راتون می تواند گام های موثری در خودکفایی برنج برداشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: در حال حاضر میزان برداشت محصول ارقام بومی در واحد سطح خیلی متفاوت با کشاورزان نمونه در استان است.

وی اظهارداشت: میزان تولید کشاورز عادی 50 درصد کمتر از کشاورز نمونه است. این امر نشان می دهد فعالیت های ترویجی و کشاورزی با برنامه می تواند بسیار پر رونق باشد.

شعبان نژاد اذعان داشت: از مجموع 238 هزار هکتار زمین شالیزاری گیلان 180 هزار هکتار قابلیت طرح تجهیز، تسطیح و نوسازی را دارد که تاکنون این طرح به دلیل کمبود اعتبار فقط در70 هزار هکتار اجرا شده است.

وی تصریح کرد: میانگین بارندگی در گیلان افزون بر هزار میلیمتر است، بارندگی در استان بهنگام نیست زمانی که کشاورز به آب نیاز ندارد، می بارد، اغلب بارش باران در فصول پائیز و زمستان اتفاق می افتد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: سالانه 3.5 میلیارد متر مکعب آب در استان نیاز است، آبی که بتوان مدیریت کرد یک میلیارد و 50 متر مکعب است که از سد منجیل تامین می شود. برای بهره گیری صحیح از منابع آبی استان در فصل زراعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین به بحث سوزاندن کاه و کلش که امروزه به یکی از معضلات اساسی استان تبدیل شده است، اشاره کرد و افزود: متولی خاص این بحث براساس ماده ( 7) قانون مدیریت پسماند در داخل و خارج روستا برعهده دهیاران و بخشداران است.

شعبان نژاد بیان داشت: جهاد کشاورزی نیز وظیفه آگاه سازی مردم را در این زمینه برعهده دارد، آتش زدن کاه و کلش علاوه بر اثرات منفی زیست محیطی باعث صدمات شدید به خاک می شود.

سالانه 3.5 میلیارد متر مکعب آب در استان نیاز است

وی تصریح کرد: جهاد کشاورزی در این زمینه اقداماتی همچون برگزاری کلاس های آموزشی، ترویجی، تهیه پوسترهای تبلیغی و برنامه های رادیو و تلویزیونی و ترویج ماشین آلات بسته بندی کاه و کلش و غیره انجام داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در حال حاضر 700 دستگاه کمباین برنج در استان وجود دارد این دستگاه ها علاوه بر کاهش زمان برداشت، کاه و کلش را پودر و در سطح مزارع پخش می کنند.

وی افزود: هم اکنون دو هزار و 500 دستگاه دروگر برنج و 700 دستگاه بیلر در استان تامین شده، بیلرها کاه و کلش را بسته بندی می کنند.

شعبان نژاد تصریح کرد: هزینه یک بسته 20 کیلوگرمی کاه و کلش برنج 700 تومان است ولی به قیمت 2 تا 5 هزار به فروش می رسد. با بسته بندی کاه و کلش 70 میلیارد تومان درآمد عاید کشاورزان می شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: سالانه کشور تنها به واردات 500 هزار تن برنج نیاز دارد و بقیه برنج مصرفی در داخل تولید می شود.

کشاورزی گیلان به هیچ وجه اقتصادی نیست

مهرداد لاهوتی افزود: خودکفایی برنج خیلی کار پیچیده ای در کشور نیست اما متاسفانه برخی صاحبان منافع در این زمینه کارشکنی می کنند.

وی اظهارداشت: کشاورزی گیلان به هیچ وجه اقتصادی نیست تا زمانی که کشاورزی مقرون به صرفه و اقتصادی نشود باید در تمامی ابعاد ساختار کشاورزی استان نگران بود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: باغات چای استان 35 هزار هکتار بوده که هم اکنون این رقم به 24 هزار هکتار رسیده است.

وی افزود: شش هزار هکتار باغ چای استان دچار تغییرکاربری و پنج هزار هکتار در معرض تغییر کاربری قرار دارد.

لاهوتی اظهارداشت: علاوه بر این چهار هزار هکتار از باغات توت استان نیز تغییر کاربری پیدا کرده است همه این آمارها بیانگر اینکه کشاورزی در گیلان مقرون به صرفه نیست.

وی تاکید کرد: در دنیا امروز بحث بحران مواد غذایی است اگر در بحث برنج تا چند سال آینده به خودکفایی نرسیم درصورت داشتن پول هم به دلیل کمبود این محصول شاید دیگر نتوان از کشورهای برنج خیز دنیا برنج خریداری کرد.

تحقق خودکفایی برنج در کشور نیاز به یک عزم جدی است

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: بر اساس قانون انتزاع تمامی بحث های واردات و صادرات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برنج از محصولات راهبردی کشور است به یقین در بحث خودکفایی این محصول مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

لاهوتی اذعان داشت: با ساده ترین روش می توان به خودکفایی برنج دست یافت بنابراین مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی گفت: اعتبارات جهاد کشاورزی گیلان نسبت به هر سال افزایش پیدا می کند، علاوه بر این اعتباراتی در سطح کشور وجود دارد که هر استان اگر طرح، فکر و ایده داشته باشد می تواند این منابع را جذب کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: گیلان یک استان کشاورزی است بنابراین باید از سهم منابع ملی بیشتر استفاده شود، ساختار کشاورزی گیلان باید تغییر تا مقرون به صرفه شود.

وی تصریح کرد: با احداث سدهای خاکی و سدهای لاستیکی می توان آب های سطحی را مهار و مدیریت کرد، برای مقرون به صرفه شدن اقتصاد کشاورزی باید عزم جدی وجود داشته باشد.

گیلان از نرخ بالای بیکاری به شدت رنج می برد

به هر ترتیب صنایع تبدیلی از یک سو موجب افزایش راندمان تولید و از سوی دیگر باعث ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در جامعه می شود. ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی در استان ها موجب پایداری صنایع و ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف می شود.

گیلان از مزیت ها و مواهب طبیعی بسیاری برخوردار است اما از نرخ بالای بیکاری به شدت رنج می برد.

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطقی که از اقتصاد کشاورزی برخورداند فرصت های شغلی و سرمایه گذاری مناسبی را به ویژه در مناطق روستایی فراهم کرده و ضمن جلوگیری از بیکاری های فصلی در اشتغال روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها در ارزش افزوده بخش کشاورزی موثر است.

بدون شک گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی با فرآورده های محصولات کشاورزی و افزایش ماندگاری این محصولات موجب مزیت رقابتی و افزایش صادرات می شود.

با توجه به ارتباط مستقیم تولید کشاورزی با شرایط محیطی و اقلیمی و ریسک پذیر بودن فعالیت های این بخش توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، باعث تنظیم بازار و ثبات قیمت ها می شود.

با گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضمن ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان این بخش، با ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی قدرت پاسخگویی بازار را برای انواع سلیقه های مختلف فراهم و زنجیره بازاریابی را تکمیل می کند.

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که به فرآوری و عمل آوری محصولات نباتی و حیوانی اعم از زراعی، باغی، شیلاتی، دام و طیور، جنگل و مرتع می پردازد، فرآوری در برگیرنده، تغییرات فیزیکی، شیمیایی، ارگانولپتیکی، نگهداری، بسته بندی و توزیع است.

به عبارت دیگر صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنایع گفته می شود که با زیرمجموعه این بخش ارتباط مستقیم دارد و به عبارت بهتر این صنایع، فرآیند تولید مواد کشاورزی را کامل کرده و آنها را به صورت بهینه آماده ورود به بازار مصرف می سازد.

ایجاد صنایع تبدیلی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است

استاندار گیلان در این زمینه می گوید: بدون شک ایجاد صنایع تبدیلی یکی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است. این صنایع از میزان بیکاری های دائمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد.

محمد علی نجفی افزود: همچنین زمینه مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات، بهره وری، ایجاد فرصت های شغلی، تامین نیازهای اساسی، پیوند با دیگر بخش های اقتصادی و کاهش نابرابری های منطقه ای منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: بنابراین این گونه صنایع می تواند پیشنیاز استراتژی صنعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در کشور باشد.

استاندار گیلان ادامه داد: صنایع غذایی بیش از ۸۵ درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به بخش کشاورزی را تشکیل می دهد و با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم این صنایع از نظر تولید و اشتغال که در بخش کشاورزی بر جای می گذارد و موجب رشد و شکوفایی، در سطح کلان اقتصاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در اقتصاد کشاورزی معاصر، صنایع تبدیلی عامل مهمی در فرآوری محصولات کشاورزی است که از یک سو، ارزش افزوده محصولات اولیه بخش را ارتقا می دهد و از سوی دیگر محصولاتی به بازار ارائه می کند که با استفاده از تکنولوژی مدرن به دست آمده اند. بنابراین از نظر استمرار تولید و مولد بودن دارای ویژگی های مناسبی هستند. علاوه بر این از منابع موجود به نحو مطلوبی استفاده و کارایی شده و راندمان صنایع نیز به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.