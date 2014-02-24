به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره مسابقات سراسری حفظ ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم که از اول اسفندماه به میزبانی شیراز آغاز شده بود ، فردا سه شنبه ششم اسفند به ایستگاه آخر می رسد و مراسم اختتامیه به همراه تقدیر و تجلیل از برگزیدگان 5 رشته، برگزار خواهد شد.

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات از ساعت 9 صبح در تالار حافظ شهر شیراز و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی ، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز، دکتر احمدی، استاندار فارس، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه و ولی یاراحمدی، رئیس مرکز امور قرآنی این سازمان برگزار می شود.



قرائت قرآن کریم توسط نفر اول این دوره از مسابقات در رشته حفظ و قرائت، سخنرانی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و تجلیل از برگزیدگان ازجمله برنامه های مراسم اختتامیه است.