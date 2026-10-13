پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیرالهامی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این رویداد ملی از ۲۷ مهر تا یکم آبان ماه سال جاری برگزار می شود، اظهار کرد: در این رویداد تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پوشاک از ۱۷ استان کشور در ۶۰ غرفه برای عرضه و فروش به نمایش می گذارند.

وی، ترویج فرهنگ پوشش ایرانی- اسلامی متناسب با نیازها و سلیقه روز جامعه، معرفی الگوهای متنوع زیبا وکاربردی و عفیفانه در حوزه مد و لباس، تقویت هویت فرهنگی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی، ایجاد پیوند میان فرهنگ، هنر، صنعت،آموزش و اقتصاد را از اهداف برگزاری این رویداد ملی عنوان کرد.

الهامی عرضه و معرفی محصولات تولیدکنندگان و فعالان حوزه پوشاک ایرانی- اسلامی، معرفی توانمندی ها و ظرفیت های مجموعه نساجی، حمایت از کسب وکارهای داخلی و کمک به معرفی محصولات ایرانی، را از بخش های شاخص و ظرفیت های نمایشگاه عنوان کرد.

وی گفت: در نمایشگاه گوهرشاد امکان ایجاد فضای تعاملی و تبادل نظر و هم افزایی میان فعالان و متخصصان این عرصه وجود دارد و هر خانواده می‌توانند با هر سلیقه و با هر توان اقتصادی، ملزومات پوشاک ایرانی اسلامی را با تنوع بالا و قیمت مناسب و دسترسی آسان و جوان‌پسند تهیه کنند.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه علاوه بر پوشاک بانوان، پوشاک مردانه، جوانان و کودکان نیز پیش‌ بینی شده و در این راستا از تولیدی‌ها و برندهای معروف ایرانی در نمایشگاه حضور می‌یابند.

الهامی با تاکید بر اینکه به نمایشگاه گوهرشاد فراتر از بحث اقتصادی و تجاری نگریسته می‌شود خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بستر فرهنگی برای تقویت ارزش‌های خانواده محور و ارتقای فرهنگ حمایت از کالای ایرانی و فرهنگ عفاف در جامعه با تکیه بر ذوق و هنر هنرمندان و طراحان انجام می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان ‌غربی گفت: از سوی دیگر برای حمایت از زندانیان، تولیدات زندانیان در یکی از غرفه‌های نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی عرضه می‌شود.

پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی گوهرشاد از ۲۷ مهر تا یک آبان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پارک جنگلی ارومیه برگزار خواهد شد.