صفایی بوشهری: وحدت شیعه و سنی در بوشهر ریشه در مبانی اصیل اسلامی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه شنبه در نشست مدیران مرکز اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه وحدت از ضرورت‌های اساسی اسلام است، اظهار کرد: وحدت اسلامی یک احساس صرف نیست، بلکه بر مبانی اصیل دینی، قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم(ص) و آموزه‌های فقهی استوار است و تفرقه، اقتدار و قدرت جامعه اسلامی را تضعیف می‌کند.

وی با اشاره به پیشینه همدلی میان شیعه و اهل سنت در استان بوشهر افزود: در این استان، محبت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) محور همبستگی مسلمانان است و تعامل صمیمانه علما و مردم، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت اسلامی را به نمایش گذاشته است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به فعالیت ۵۰ نماز جمعه اهل سنت و ۲۵ نماز جمعه شیعه در استان، همراهی ائمه جمعه، علما و مدیران را از ظرفیت‌های مهم استان برای تقویت وحدت و پیشرفت جامعه اسلامی برشمرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان، ضمن قدردانی از علمای اهل سنت و مسئولان دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور، بر تداوم وحدت مبتنی بر آموزه‌های اصیل اسلامی و تقویت همکاری و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد.