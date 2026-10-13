تعطیلی دانشگاه پیام نور ملکشاهی منتفی شد

نادر شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست ساماندهی موسسات آموزش عالی اظهار کرد: برنامه آمایش آموزش عالی با هدف توزیع عادلانه امکانات تحصیلی و ارتقای کیفیت آموزش اجرا می‌شود و در همین چارچوب، واحدهایی که شمار دانشجویانشان کم و اعضای هیئت علمی‌شان محدود است، در فرآیند ادغام قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به وضعیت این دانشگاه در ملکشاهی افزود: این مرکز در حال حاضر ۱۹۹ دانشجو دارد و سال گذشته نیز ۱۷۰ نفر در آن تحصیل می‌کردند و این آمار نشان می‌دهد ظرفیت این واحد همچنان فعال است؛ به همین دلیل، در طول سال گذشته پیگیری‌های لازم برای حفظ و تقویت آن انجام شده و منتظر تصمیم شورای گسترش وزارت علوم هستیم.

این مسئول با اشاره به نقش نمایندگان استان در این زمینه تصریح کرد: نمایندگان استان نیز پیگیری‌های مستمری انجام داده‌اند و امیدواریم شورای گسترش با پذیرش مجدد دانشجو در این مرکز موافقت کند تا دانشجویان منطقه بتوانند در محل خود ادامه تحصیل دهند و دغدغه‌ای برای آینده تحصیلی‌شان نداشته باشند.

رئیس دانشگاه پیام نور ایلام با اشاره به شاخص‌های ارزیابی این واحدها خاطرنشان کرد: واحدهایی که زیر ۳۰۰ دانشجو و کمتر از سه عضو هیئت علمی دارند، در فهرست ادغام قرار می‌گیرند؛ اما این به معنای تعطیلی کامل آن‌ها نیست و فعالیت آموزشی‌شان می‌تواند ادامه یابد.

وی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده در فضای مجازی اظهار کرد: دانشگاه پیام نور ملکشاهی تعطیل نمی‌شود و برخی مطالب منتشرشده در این زمینه صحت ندارد؛ از دانشجویان و خانواده‌های آنان می‌خواهیم اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند و نگران آینده تحصیلی خود نباشند.

رئیس دانشگاه پیام نور ایلام در پایان تأکید کرد: پیگیری‌ها برای احیای کد رشته‌های این مرکز ادامه دارد و امیدواریم با همکاری مسئولان استانی و ملی، شاهد بازگشت پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور ملکشاهی باشیم تا جوانان این منطقه بتوانند در نزدیکی محل سکونت خود به تحصیل ادامه دهند.