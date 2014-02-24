به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری فارس پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به برپایی سورنای وحدت از هفتم تا نهم اسفندماه در شیراز، گفت: سورنای وحدت به برنامه ای خاطره انگیز برای مردم شیراز و حتی کشور تبدیل شده است.

علیرضا پرورش خاطرنشان کرد: این برنامه يادگار سال 90 و تقارن مبارک دهه فجر و میلاد باسعادت حضرت رسول اكرم(ص) است که با موضوعيت آيين‌ها و مراسم شادمانه اقوام و گروه‌هاي مختلف ايرانی اجرایی شد.

وی با تصریح اینکه سورنای وحدت تنها جشنواره‌اي است كه به آيين‌هاي شادماني و سورگاني اقوام پرداخته، گفت: این جشنواره از ابتدای برگزاری با با استقبال پرشور مخاطبين همراه بود و امسال نیز شاهد استقبال خوب گروه های مختلف بوده ایم.

پرورش داشتن ابعاد هنری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را يكي از ويژگي‌های این برنامه دانست و گفت: البته این جشنواره در اصل جشنواره ای با بعد هنري، با موضوعيت هنر اقوام و گروه های مختلف ایرانی است.

این مقام فرهنگی خاطرنشان کرد: جشنواره سورنای در بعد سیاسی وحدت نمادي از وحدت اقوام متنوع ايراني تحت لواي پرچم جمهوري اسلامي است که وحدت و همدلي خودشان را داشته و دارند، آنهم در استاني كه نامش تابلوي هويت ملي هر ایرانی است.

ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جشنواره سورنای وحدت

پرورش یکی از تاثیرات این جشنواره را ایجاد شور و نشاط اجتماعی دانست و با بیان اینکه نشاط در این ایام از ضرورت های جامعه ایرانی است، گفت: به لحاظ فرهنگی نیز انسان در جشنواره سورنای وحدت با تکثر فرهنگی باورنکردنی ایران مواجه می شود و هر انسان در مواجهه با اين غناي فرهنگي مي‌تواند به ابعاد مختلف فرهنگ ايراني و ابعاد آن و اینکه جاي وسيعی براي فراوري اين گنجينه وجود دارد، پي خواهد برد.

رئیس حوزه هنری اعلام کرد: این برنامه طی سه شب، از هفتم تا نهم اسفندماه در سالن سینما شیراز برگزار می شود و زمان افتتاحیه ساعت 17 و 30 دقیقه روز هفتم اسفند است.

پرورش گفت: امسال 11 گروه از 10 منطقه مختلف کشور در این جشنواره حاضر خواهند بود که نسبت به سال های اول و دوم، تلاش شده مناطقی که قبلا دیده نشده بود را در نظر گرفته و از سایر ظرفیت های موسیقی بومی محلی اقوام و گروه های ایرانی بهره ببریم.

سورنای وحدت، پیوند نای و سور است

دبیر علمی جشنواره موسیقی سورنای وحدت شیراز گفت: سورنای وحدت، نايي است كه براي سوري نواخته مي‌شود، جشنواره‎ای به پهناي ايران‌زمين، که هدف اصلی آن وحدت بين اقوام ايراني است.

آرش اوستا در این باره به خبرنگاران گفت: با توجه به تنوع زبان و آيين‌هاي موجود بين اقوام، به اين نتيجه رسيديم كه زبان فارسي نقطه مشترك و شادي تجلي وحدت است و جشنواره‎ سورناي وحدت با هدف پرداختن به مشتركات فرهنگي اقوام، برپا شده است.

دبیر علمی جشنواره سورنای وحدت گفت: در این سه سال گروه‌هاي آييني به جشنواره دعوت شده‌ و دسته‌بندي قومي، ملي و مذهبي، نیز مد نظر قرار گرفته است.

اوستا خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاري اين سه دوره جشنواره سعي در دسته بندي آيين‌ها داشتیم و به دنبال ایجاد بانك اطلاعاتي هنرمندان، دسته‌بندي آيين‌ها به شكل ثبت، ضبط و آرشيو به همراه گردآوری مقالات پژوهشي كه توسط فرهنگ پژوهان ارائه مي‌شود، بودیم.

وی گفت: در حوزه هنري فارس، دايره‌المعارف موسيقي آيين‌هاي سورگاني ايرانيان به لحاظ ايران فرهنگي و با در نظر گرفتن جغرافياي فرهنگي ايران زمين آماده شده است و امیدواریم به زودی در اختيار جامعه قرار گيرد.

دبیرخانه جشنواره سورنای وحدت، به شکل دائمی راه اندازی خواهد شد

اوستا خاطرنشان کرد: از امسال دبیرخانه جشنواره سورنای وحدت، به شکل دائمی راه اندازی خواهد شد تا زمینه برای حضور دیگر اقوام ایرانی ساکن و حاضر در سایر نقاط جهان نیز فراهم شود.

وی گفت: در اجراهاي صحنه‌اي بيشتر از هنرمندان پيشكسوتان مناطق كه سن بالاي 50 سال كه ريشه‌هاي بومي را دارند دعوت شود، در دو بخش پژوهشي و اجراي صحنه‌اي برنامه‌ريزي شده كه در دوسال گذشته با ارائه تعدادي مقاله در قالب پژوهشي،

اوستا، اعلام کرد: امسال گروه‎هایی از گيلان بخش ديلمان، خراسان مركزي شهرستان كاشمر، سيستان و بلوچستان فقط بخش بلوچستان، لرستان فقط بخش لر زبان‌ها، بختياري از علي‌گودرز، خراسان شمالی از بجنورد، استان فارس از شیراز، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی از بیرجند و همچنین استان بوشهر، دعوت شده اند.

وی گفت: گروه های دعوت شده از بیرجند و آذربایجان غربی همراه با موسیقی آیینی و سنتی خود، در این جشنواره شرکت خواهند داشت.