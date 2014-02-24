به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیش از مسابقه تیم‌های فوتبال الجیش قطر و فولاد خوزستان در هفته نخست رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بعداز ظهر امروز دوشنبه در سالن کنفرانس هتل لاسیگال دوحه برگزار شد.

در این نشست حسین فرکی سرمربی فولاد ایران از حضور مجدد خود در دوحه پس از سالها ابراز خوشحالی کرد و از نمایندگان رسانه‌های گروهی نیز که با حضور خود در این جلسه، باعث رونق بخشیدن به فوتبال آسیا می‌شوند، تشکر کرد.

وی سپس در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه هدف فولاد از بازی در برابر الجیش کسب یک نتیجه مساوی بوده یا به دنبال پیروزی در این مسابقه است؟، گفت: ما نه تنها در این بازی از لیگ قهرمانان آسیا بلکه در تمام مسابقات با هدف کسب هر سه امتیاز به میدان می‌رویم و بازیکنان ما نیز به هدف دیگری غیر از این فکر نمی کنند.

وی در ادامه افزود: البته با توجه به اینکه الجیش یکی از تیم‌های خوب و قدرتمند قطر است که هم اینک در رده دوم جدول لیگ ستارگان قطر قرار دارد، کسب نتیجه مساوی نیز نمی‌تواند نتیجه بدی برای ما تلقی شود.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در مورد شناخت خود از فوتبال قطر و تیم الجیش نیز اظهار کرد: من سال‌ها پیش در تیم السد قطر بازی می‌کردم و اگر بخواهم فوتبال قطر را با گذشته مقایسه کنم، باید بگویم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای چه در بعد زیرساخت و چه در بخش بازیکن داشته و سال به سال بر کیفیت این لیگ نیز افزوده می‌شود.

وی در خصوص ارزیابی خود از تیم الجیش قطر نیز خاطرنشان کرد: چند بازی الجیش در لیگ قطر و همچنین مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را آنالیز کرده‌ایم و شناخت خوبی از این تیم داریم.

فرکی همچنین از میزبانی خوب باشگاه الجیش و همکاری خوب آنها در خصوص تهیه امکانات مورد نیاز و زمین تمرین مناسب تشکر و قدردانی و ابراز امیدواری کرد فولاد خوزستان در بازی برگشت در اهواز این موضوع را جبران کند.

دیدار تیم‌های فوتبال الجیش قطر و فولاد خوزستان ایران در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20:30 دقیقه فردا سه‌شنبه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه شهر دوحه قطر برگزار می‌شود.