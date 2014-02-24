به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از فردا سه‌شنبه در حالی با برگزاری 8 دیدار آغاز می‌شود که برخلاف دو دوره گذشته، فوتبال ایران 4 نماینده در این رقابت‌ها دارد، اتفاقی که ما حاصل تلاش مسئولان فدراسیون، سازمان لیگ و همکاری باشگاه‌ها بود و باعث شد ایران پس از دو دوره با حداکثر نماینده در این جام به میدان برود.

در این مسابقات که از سال 2003 با حضور تیم‌های برتر کشورهای درجه اول آسیا بدین شکل برگزار می‌شود و هر دوره تغییرات بسیاری دارد، هنوز نمایندگان ایران موفق به فتح جام قهرمانی نشده‌‌اند. ایرانی‌ها امیدوارند در این دوره که 4 تیم مطرح فوتبال کشورمان در مهمترین تورنمنت فوتبال باشگاه‌های قاره کهن به میدان می‌روند، این طلسم را شکسته و جام قهرمانی بالای سر یک تیم ایرانی برود.

پس از برگزاری مسابقات پلی‌آف طی دو ماه قبل، از فردا مرحله گروهی مسابقات با رقابت 8 تیم از شرق و غرب آسیا بصورت رسمی شروع می‌شود که در زیر اشاره‌ای به دو دیدار نمایندگان ایران یعنی استقلال و فولاد خوزسنان در روز نخست این جام می‌کنیم، دو تیمی که در بازی نخست به مصاف حریفان فصل گذشته تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا می‌روند:

استقلال ایران - الشباب عربستان

شکست استقلال مقابل ملوان که با از دست دادن صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر همراه شد، اتفاق تلخی برای شاگردان قلعه‌نویی در آستانه فصل جاری لیگ قهرمان آسیا بود. آنها در شرایطی که امیدوار بودند در تالاب انزلی 3 امتیاز یا حداقل یک امتیاز را برای حفظ صدرنشینی بدست آورند، ناکام به تهران بازگشتند تا پیش از حضورشان در رقابتهای آسیایی، بدترین باخت فصل جاری را تجربه کنند.

شاگردان قلعه‌نویی که علاوه بر شکست، هاشم بیگ‌زاده را نیز به مصدومیت از دست دادند، در بازی نخست خود در لیگ قهرمانان آسیا میزبان الشباب عربستان هستند؛ تیمی که در دوره‌های گذشته رقیب سرسخت و پرنوسانی برای نمایندگان ایران بوده و حتی 4 سال پیش در تنها رویارویی با استقلال در این مسابقات در خانه‌اش، باخت 2 بر یک را با گل دقیقه 88 به برتری 3 بر 2 تبدیل کرد تا مانع از صعود این تیم تهرانی به جمع 8 تیم برتر آسیا شود.

هواداران استقلال اما امیدوارند که تیمشان با فراموشی مشکلات هفته‌های اخیر حذف از جام حذفی و ناکامی در حفظ صدر جدول لیگ با شرایط متفاوتی باز‌ی‌های آسیایی را شروع کنند. پیروزی در این بازی می تواند اتفاق مثبتی برای استقلالی ها باشد و تا یک سو ضمن گرفتن انتقام ار حریف عربستانی، شروع خوبی را برای این تیم در آسیا رقم زده و از سوی دیگر انگیزه آنها را برای جبران ناکامی‌ها در لیگ را بیشتر کند.

بازگشت آندرانیک تیموریان به خط میانی استقلال و احتمال بازگشت خسرو حیدری به ترکیب تیم، قدرت میانی آبی‌پوشان را بیشتر می‌کند و آنها می‌توانند با تکیه بر ارسال‌های بلند خسرو حیدری، برای باز کردن دروازه الشباب به قدرت سرزنی محمد قاضی و فرصت طلبی آرش برهانی برای رسیدن به پیروزی دل ببندند.

البته شاگردان قلعه‌نویی هم این انتظار را از هواداران‌شان دارند که برخلاف مسابقات لیگ، حداقل در رقابتهای آسیایی حضور پرتعدادی در ورزشگاه آزادی داشته باشند و از آنها حمایت کنند تا در نخستن گام مقابل نماینده کشور عربستان - که همیشه فوتبال دوستان کشورمان دوست دارند برابر نمایندگان ایران در رده ملی و باشگاهی مغلوب شوند - یک پیروزی شیرین و ارزشمند را بدست آورند.

الشباب در یک نگاه

"جوانان" نام تحت الفظی این باشگاه عربستانی است، باشگاهی که در سال 1947 تاسیس شد، 67 سال قدمت دارد و بعد از الهلال و الاتحاد سومین تیم مطرح این کشور عربی است. نام این تیم ابتدا شباب ریاض بود اما در سال 1968 به الشباب تغییر کرد. "سعید العویران" مهاجم مطرح عربستانی که در جام جهانی 1994 خوش درخشید، از محصولات الشباب است، باشگاهی که بیشترین بازیکن را به دیگر باشگاه‌های عربستان می‌فروشد، شناخته می‌شود.

ورزشگاه این تیم ورزشگاه ملک فهد است که 67 هزار نفر گنجایش دارد. مالک آن نیز "خالد بن عمر البلطان" است و "عمار سوایاه" تونسی که یک مربی 57 ساله است، هدایت این تیم را برعهده دارد. "فرناندو منگازو" و "رافائل رافینا" که پیشینه بازی در تیم‌های تیم یونتوس، سیه‌نا، بوردو و سائوپائولو دارد، ستارگان برزیلی این تیم هستند. "مانسلی تورس" کلمبیایی هم در کنار این دو بازیکن برزیل، مثلث خطرناکی را در خط حمله الشباب تشکیل داده است.

شکست برابر پاس ایران در دیدار نهایی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در سال 1993 و کسب عنوان نایب قهرمانی آن رقابتها، نخستین افتخار این تیم در آسیا را رقم زد. ضمن اینکه الشباب سال 2001 با پیروزی برابر دالیان چین به عنوان قهرمانی مسابقات جام در جام آسیا دست یافت. در همان سال آنها در دیدار سوپر جام آسیا برابر سوون سامسونگ کره‌جنوبی با نتیجه 4 بر 3 شکست خوردند.

الشباب نخستین تیم عربستانی است که در سه دوره پیاپی در سال‌ها 1991، 1992 و 1993 به عنوان قهرمانی لیگ عربستان دست یافت و نخستین باشگاه این کشور عربی بود که قهرمان لیگ حرفه‌ای این کشور در سال 1991 شد. آنها همچنین اولین تیم عربستانی هستند که قهرمان جام قهرمانان عربستان در سال 2008 شده اند. آنها همچنین سال گذشته قصد جذب رونالدینهو ستاره مطرح برزیلی را داشتند اما مبلغ 6 میلیون یورویی و رفتارهای خاص این بازیکن، مانع از این انتقال شد.

این تیم عربستانی درحالی برای دیدار با استقلال به تهران سفر کرده که در آخرین بازی خود در لیگ عربستان با نتیجه 4 بر یک در زمین النهضه شکست خورد و در پایان هفته بیست و سوم این مسابقات با 9 پیروزی، 8 تساوی، 6 باخت، 39 گل زده، 33 گل خورده و 35 امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفته‌ است، آن هم با فاصله 25 امتازی با تیم النصر صدرنشین.

عملکرد الشباب برابر حریفان ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا

تيم فوتبال الشباب عربستان در هشت دوره حضورش در لیگ قهرمانان آسیا 13 مرتبه برابر تیم‎‌های ایرانی به میدان رفته و 4 پیروزی، 4 تساوی و 5 باخت را تجربه کرده است و هرچند 8 مرتبه به رقیبان ایرانی گل زده اما 9 گل هم خورده است.

اين تيم عربستان در نخستين دوره حضور خود در ليگ قهرمانان آسيا، در سال 2005، با سپاهان ايران در گروه B هم گروه بود و در بازی رفت در عربستان به تساوی يک بر يک رسيد و در ايران يک بر صفر بازنده شد و نتوانست به مرحله دوم صعود کند. در سال 2007 مجددا با سپاهان همگروه شد که در دو بازی رفت و برگشت با نتایج مشابه یک بر صفر مغلوب این حریف اصفهانی شد. در سال 2009 الشباب با پرسپولیس در گروه B مرحله مقدماتی روبرو شد. بازی رفت در عربستان با نتیجه بدون گل پایان یافت اما در بازی برگشت با یک گل مغلوب سرخپوشان تهرانی شد.

الشباب در پنجمين حضور خود در ليگ قهرمانان آسيا در سال 2010، برای سومين مرتبه با سپاهان همگروه شد و با وجود کسب تساوی يک بر يک در عربستان و شکست يک بر صفر در ايران مقابل سپاهان، راهی دور بعدی جام شد. در مرحله یک‌هشتم نهایی و در مسابقه تک حذفی، شکست 2 بر یک را در دقایق پایانی با پیروزی 3 بر 2 عوض کرد و ضمن کسب نخستین پیروزی مقابل حریفان ایرانی، باعث حذف استقلال از گردونه آن دوره از مسابقات شد.

در سال 2011، الشباب در گروه D به مصاف ذوب‌آهن رفت که در اصفهان با یک گل از سد میزبانش گذشت اما در دور برگشت مقابل ذوب‌آهن به تساوی بدون گل رضایت داد. در دوره گذشته این جام هم تراکتورسازی رقیب ایرانی الشباب بود که در بازی رفت در تبریز و در بازی برگشت در ریاض با نتیجه مشابه یک بر صفر مقابل این حریف عربستانی شکست خورد.

صحنه‌ای از دیدار فصل گذشته الشباب عربستان با تراکتورسازی تبریز

الجیش قطر - فولاد ایران

تیم فولاد خوزستان به لطف قهرمانی سپاهان در جام حذفی به عنوان تیم چهارم لیگ ایران جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد؛ آنهم بعد از 8 دوره، به همین دلیل نمی‌خواهد مانند نخستین دوره حضورش، این جام را هم با نتایج نه چندان آبرومندانه به پایان برساند. این تیم اهوازی که در چهارمین دوره لیگ قهرمانان آسیا، به عنوان قهرمان لیگ ایران حضور یافته بود با 4 شکست، یک پیروزی و یک تساوی یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا را رقم زد و حالا پس از 8 دوره در اندیشه جبران آن ناکامی است.

شاگردان فرکی که روند رو به رشدی در ما‌ه‌های اخیر داشتند و در هفته جاری توانستند از ناکامی استقلال برای رسیدن به صدر استفاده کنند، حالا با روحیه مضاعف به قطر سفر کرده‌اند تا شروع قابل قبولی در این جام داشته باشد. اهوازی‌ها که ممکن است در این دیدار "لوسیانو پریرا" ستاره برزیلی خود را در اختیار نداشته باشند، با تکیه بر تکنیک بازیکنان جوان و سرعتی خود، قطعا برای رسیدن به موفقیت دل به ضد حملات خواهند بست تا با یک نتیجه خوب قطر را ترک کند. البته فولادی‌ها دو بازیکن خود یعنی ایوب والی و مهدی بدرلو را به خاطر مصدومیت با خود به قطر نبرده‌اند.

فولاد که برای نخستین مرتبه در بازی‌های آسیایی با یک تیم قطری روبرو می‌شود، نباید فراموش کند در این مسابقات که هر امتیاز در صعود تیم‌ها تاثیرگذار است. حالا باید دید که فولاد می‌تواند در این بازی شروع خوبی در مسابقات آسیایی داشته باشد و هواداران خود را خوشحال کند و یا به خاطر کم تجربگی در حضور در مسابقات باشگاهی آسیا به نتیجه دلخواه در این کشور عربی دست نمی‌یابد.

الجیش در یک نگاه

حریف کم سابقه فولاد خوزستان تیمی است که در سال 2007 تاسیس شد و فعالیت خود را در شهر الریان پیگیری می‌کند. این تیم در سال 2012 به مقام نایب قهرمانی در لیگ ستارگان قطر دست یافت تا نخستین تجربه حضورش در لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد. الجیش با کسب عنوان دومی در گروه A، گروهی که تراکتورسازی تبریز هم در آن حضور داشت، به مرحله دوم صعود کرد اما با شکست 3 بر یک در دو دیدار رفت و برگشت برابر الاهلی عربستان، از گردونه مسابقات کنار رفت.

الجیش سال بعد با کسب عنوان سومی در لیگ ستارگان و قهرمانی در جام حذفی قطر، برای دومین مرتبه آسیایی شد اما به خاطر کم شدن سهمیه قطر، برای حضور در مرحله گروه این مسابقات، ابتدا در مسابقات پلی‌آف به میدان رفت. آنها در مرحله دوم پلی‌آف پای در مسابقات گذاشته و ابتدا با نتیجه 5 بر یک نسف قارشی ازبکستان را شکست دادند و در مرحله سوم با نتیجه 3 بر صفر القادسیه کویت را مغلوب کردند و جواز حضور در مرحله گروهی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا را بدست آوردند.

آنها پیش از رویارویی با فولاد خوزستان و در هفته بیست و یکم لیگ ستارگان قطر با نتیجه 3 بر یک تیم قطر را شکست دادند که پنجمین پیروزی متوالی‌شان در این مسابقات بود. حریف قطری فولاد در حال حاضر با 39 امتیاز، همچنان نزدیک‌تر تعقیب کننده لخویا، صدرنشین این مسابقات باشند. این تیم 12 پیروزی، 3 تساوی، 6 باخت، 32 زده و 22 خورده را هم در کارنامه خود ثبت کرده است.

ایوانیلدو دروازه‌بان، اندرسون مارتینز مدافع، واگنر ریبریو هافبک و نیلمار مهاجم برزیلی این تیم هستند. سئول کین‌دو هافبک کره‌جنوبی، احمد حدید هافبک عمانی و کنبو اکوکو مهاجم فرانسوی هم سایر بازیکنان خارجی این تیم که هدایتش برعهده "نبیل معلول" تونسی است، را تشکیل می‌دهند.

عملکرد الجیش برابر حریفان ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا

نخستین حضور الجیش در لیگ قهرمانان آسیا با همگروهی این تیم با تراکتورسازی تبریز همراه شد. آنها در دومین بازی خود در گروه A درحالی برابر حریف تبریزی به تساوی 3 بر 3 دست یافتند که گیلسون در دقیقه 2+90 گل تساوی تراکتور را به ثمر رساند. الجیش در بازی پایانی این گروه هم شکست یک بر صفر در تبریز را با پیروزی 4 بر 2 مقابل الجیش قطر عوض کرد تا از رویارویی با رقیبان ایران یک پیروزی و یک تساوی را در کارنامه خود ثبت کند.

صحنه‌ای از دیدار فصل گذشته الجیش قطر با تراکتورسازی تبریز

برنامه روز نخست از مرحله گروهی دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 06/12/92

گروه A:

* الجزیره امارات - الریان قطر، ساعت 18:50، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* استقلال ایران - الشباب عربستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آزادی شهر تهران

گروه B:

* الجیش قطر - فولاد ایران، ساعت 20:30، ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه

* الفتح عربستان - بنیادکار ازبکستان، ساعت 20:30، ورزشگاه ملک عبدالله بن جلاوی شهر الحسا

گروه E:

* شاندونگ لوئنگ چین - بوریرام یونایتد تایلند، ساعت 11، ورزشگاه المپیک شهر جیان

* پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی - سرزو اوزاکا ژاپن، ساعت 14، ورزشگاه پوهانگ استیل‌یارد شهر پوهانگ

گروه F:

* سانفرانسیس هیروشیما - بیجینگ گوآن چین، ساعت 13:30، ورزشگاه هیروشیما آتلتیک شهر هیروشیما

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی - سنترال کواست مارینرز، ساعت 14، ورزشگاه جام جهانی شهر سئول