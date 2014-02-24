حجت الاسلام رضا جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مردم جزیره قشم همانند مردم دیگر نقاط استان هرمزگان از سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان خوشحالند، عنوان کرد: مردم امیدوارند در این سفر دولت، مصوبات اجرایی نشده از سفر دولت قبل و سایر مشکلات را بررسی و برای رفع آن راهکارهای مناسبی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در راس مطالبات مردم قرار دارد که دولت باید توجه ویژه ای به آن در استان هرمزگان داشته باشد.

امام جمعه قشم احداث پل خلیج فارس را از خواسته های اصلی مردم جزیره قشم دانست و افزود: این طرح که اجرای آن از دولت گذشته آغاز شده، متوقف مانده و مردم جزیره قشم خواهان تکمیل پل بزرگ خلیج فارس که جزیره قشم را به سرزمین اصلی متصل می کند، هستند.

جوکار تکمیل بیمارستان قشم را از دیگر مطالبات مردم قشم برشمرد و بیان داشت: متاسفانه احداث بیمارستان جدید قشم هنوز به پایان نرسیده و مردم از بیمارستان کوچک این جزیره استفاده می کنند که لازم است تا بیمارستان بزرگ تر جزیره قشم برای رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان هرچه زودتر تکمیل شود.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین طرح مسکن مهر در جزیره قشم نیز معطل مانده و مردمی که مبالغ بسیاری را برای خانه دار شدن، پرداخت کرده اند، هنوز صاحب خانه نشده اند.

امام جمعه قشم در ادامه با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به حوزه های صنعت و انرژی در جزیره قشم، اظهار داشت: هنوز اهداف و چشم اندازهای یک منطقه آزاد در جزیره قشم به عنوان یکی از مناطق آزاد کشور به خوبی محقق نشده و قشم در زمینه های اقتصادی، تجاری و انرژی ظرفیت های بسیاری برای پیشرفت دارد.

جوکار خاطرنشان کرد: امیدواریم سفر رئیس جمهور و اعضای دولت برای استان هرمزگان و همچنین جزیره قشم پر خیر و برکت بوده و مشکلات مردم رفع شود.