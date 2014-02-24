به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، یووال استاینیتز وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل حق خود برای اقدام مستقل علیه ایران را محفوظ می داند.

وی که بعد از نشستی 5 ساعته با وندی شرمن مذاکره کننده ارشد هسته ای آمریکا با ایران سخن می گفت تصریح کرد: اسرائیل حق خود می داند که وضعیت هسته ای ایران را بررسی کند و بطور مستقل در این باره تصمیم گیری کند.

این مقام صهیونیستی همچنین گفت: اسرائیل تصریح کرده و صراحتا گفته است که موضعش درباره توافق هسته ای با ایران این است که توافق هسته ای باید بتواند توان ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای را از بین ببرد.

وی گفت در مذاکراتی که با وندی شرمن داشته است به بررسی جزئیات ابعاد دیپلماتیک، فنی و اطلاعاتی برنامه هسته ای ایران پرداخته است.

شایان ذکر است وندی شرمن بعد از پایان هر دور از مذاکرات هسته ای غرب و آمریکا با ایران برای مطلع کردن مقامات رژیم اسرائیل از این توافقات و رایزنی با آنها راهی سرزمین های اشغالی می شود.

وندی شرمن به هنگام ورود خود به سرزمین های اشغالی بر وجود اختلاف بین آمریکا و رژیم اسرائیل تصریح کرده و گفت: مسئولیت اقداماتی که مذاکرات هسته ای را به شکست بکشاند با انجام دهندگان آن خواهد بود.