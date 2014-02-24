جعفرصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به منظور اجرای طرح سلامت در ایام نوروز واحدهای صنفی ارائه کننده خدمات به مردم مورد نظارت قرار می گیرند.



وی در ادامه اظهار داشت: این طرح به وسیله کارشناسان مرکز بهداشت محیط شماره یک کرج در سطح شهرستان اجرا شده است.



این مسئول تاکید کرد: تعداد 270 واحد صنفی غیر بهداشتی در سطح کرج توسط کارشناسان مرکز بهداشت شماره یک کرج شناسایی و پلمپ شدند.



وی افزود: تیم های نظارت بر اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی در ساعات اداری و غیر اداری به بازرسی واحدهای صنفی می پردازند.



صالحی تاکید کرد: برای حفظ سلامت شهروندان و همچنین مسافران نوروزی آموزش های لازم به واحدهای صنفی در طول سال انجام می شود.



وی در پایان گفت: بسیج سلامت نوروزی از اول تا 15 اسفند درسراسر کشور اجرا می شود.

