پیامبر(ص) در عرصه هنر مظلوم است/ كار برای پيامبر مطالبه نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) با «حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی» معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در تهران برگزار شد، «حجت الاسلام حسینی عارف» در ابتدا درباره اهداف برگزاری این جایزه توضیحاتی ارائه داد و گفت: پس از سلسله اهانت هایی که در لباس هنر به ساحت مقدس رسول مکرم اسلام(ص) صورت گرفت، مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصمیم گرفت تا با روش های فرهنگی و هنری به مقابله با این اقدامات برخیزد.



مدیرکل فناوری اطلاعات مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه این جشنواره در بخش فیلم کوتاه در سه شاخه «فیلم داستانی»، «فیلم مستند» و «انیمیشن» برگزار می شود تأکید کرد: جوایز این جشنواره نیز بسیار وزین و متناسب با اهداف این جشنواره است.



حسینی عارف همچنین با اشاره به مسؤولیت حجت الاسلام حشمتی در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) تصریح کرد: امام راحل اولین شخصیتی بودند که در مقابل اینگونه اهانت ها ایستادند و در ماجرای کتاب موهن «سلمان رشدی» آن موضع قاطع را اتخاذ فرمودند.

وی ادامه داد: انتظار داریم که مؤسسه تنظیم و نشر به عنوان یکی از اسپانسرهای بخش کتاب در جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) مشارکت کند.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام و المسلمين حشمتی با بیان اینکه کار برای پیامبر گرامی(ص) و اهل بیت(ع) کار برای ارتقای دین در جهان است گفت: متأسفانه با وجود فعاليت هاي مختلف هنری در كشور، کاری درباره پیامبر(ص) نشده است و این نشاندهنده مظلوميت پيامبر(ص) در عرصه هنر ایران است.

وی با تأکید بر لزوم شناساندن وجه مهر و محبت پیامبر اکرم(ص) به جهانیان، به خطیر بودن این عرصه هم اشاره کرد و تصریح کرد: نام پيامبر بسيار بزرگ است؛ لذا نزديك شدن به اين عرصه برای هنرمندان و نویسندگان سخت است.

معاون فرهنگي و هنري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمینی(ره) به پروژه مستندی که در این مؤسسه برای امام(ره) کلید خورد هم پرداخت و گفت: در آن کار با برخي هنرمندان که مذاکره کردیم قبول كردند که بخش هایی از این مستند که مربوط به نجف و پاریس فرانسه را بسازند اما بخش بعد از انقلاب را قبول نكردند. وقتی در رابطه با امام(ره) اینگونه است ببینید مسأله در رابطه با پیامبر(ص) چقدر حساس است.



معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد با تأکید بر اینکه كار برای پيامبر(ص) مطالبه نظام است گفت: این قدم بسیار با بركت است و خوشحالیم که بالاخره یک نهاد در ایران به فکر برگزاری آن افتاد.

حشمتی با اشاره به اینکه بخش كتاب جشنواره آسان تر است از بخش فيلم كوتاه است ادامه داد: «آقاي ايوبی« رییس سازمان سینمایی یک چهره فرهنگي است و می تواند به اين مسأله كمک كند.



وی اضافه کرد: مضامین احاديث پيامبر(ص) ـ مانند وفای به عهد و اهمیت نظم ـ می تواند محتوایی خوب براي فیلمهای کوتاه و فيلمنامه های این جشنواره باشد.



معاون فرهنگي و هنري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) در پایان ديدار با مسؤلان دبيرخانه جايزه بزرگ پيامبر اعظم(ص)، حمايت كامل این مؤسسه از جشنواره را اعلام كرد.

شایان ذکر است نخستین دوره جشنواره بین المللی فرهنگی ـ هنری اهل بیت(ع) با عنوان «جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)» به همت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و همکاری نهادهای فرهنگی و هنری برگزار می شود. این جشنواره در سه رشته فیلم کوتاه (در سه شاخه انیمیشن، داستانی و مستند)، فیلمنامه و تألیف و ترجمه کتاب به زبان انگلیسی (در دو شاخه سیره پیامبر و پاسخ به شبهات) برگزار خواهد گردید و جوایز ارزنده و بی نظیری به نفرات برتر تعلق خواهد گرفت.



برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با مدیران جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) به سایت جشنواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) مراجعه فرمایید: www.islamicartz.com/festival



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