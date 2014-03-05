به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال از روز جمعه 16 اسفندماه شروع می‌شود و چهار تیم حاضر در این مرحله نخستین گام را برای فینالیست شدن در سالن 12 هزار نفری آزادی بر می‌دارند. این مرحله از رقابتها به صورت دو از سه در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار می‌شود که نخستین جدال تیم‌ها روز جمعه برگزار خواهد شد. اما دیدارهای رده‌بندی و فینال به صورت تک بازی در همین سالن انجام خواهد گرفت.

نخستین بازی این مرحله را ساعت 16 روز جمعه تیم‌های متین ورامین و میزان خراسان رضوی برگزار می‌کنند. دو تیمی که در دور مقدماتی به ترتیب دوم و سوم شده بودند. به نظر می‌رسد حساسیت و فشردگی در این بازی بیشتر از دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی باشد. متین در مرحله پلی‌آف در دو دیدار متوالی نوین کشاورز را شکست داد تا به مرحله نیمه نهایی راه یابد. تیم والیبال میزان مشهد نیز در مرحله پلی‌آف حریف خود شهرداری تبریز را در دو بازی از سه دیدار شکست داد تا حریف متین ورامین در مرحله نیمه نهایی شود.

دو تیم میزان و متین در مرحله مقدماتی دو بار به مصاف یکدیگر رفتند که یک پیروزی و یک شکست سهم هر کدام در این مرحله بود. میزان در دور رفت سه بر دو متین را شکست داد اما در بازی برگشت سه بر صفر مغلوب این تیم شد. نماینده ورامین فصل گذشته نایب قهرمان لیگ برتر والیبال شد این در حالی است که تنها یک بار نماینده خراسان تحت عنوان ابومسلم در سال 79 تیم سوم لیگ شده بود.

دیگر دیدار این مرحله را تیم‌های شهرداری ارومیه و کاله مازندران از ساعت 18 روز جمعه برگزار می‌کنند. تیم شهرداری ارومیه که با شکست باریج اسانس شگفتی‌آفرین مرحله پلی‌آف لقب گرفت، باید در این بازی با مدافع عنوان قهرمانی روبرو شود. تیم یدالله کارگر پیشه از لحاظ روحی در شرایط خوبی قرار دارد و بازیکنان عطایی نیز خود را برای رویارویی با تیم شگفتی‌ساز مرحله یک چهارم پلی‌آف آماده کرده‌اند.

شهرداری ارومیه در دور مقدماتی رتبه هشتم جدول را به دست آورد و کاله مازندران که در رده چهارم قرار گرفته بود با شکست پرافتخارترین تیم این رقابت ها(پیکان تهران) به مرحله نیمه نهایی گام نهاد. دو تیم کاله و ارومیه در دور مقدماتی دو بار با هم مسابقه دادند که کاله در هر دو بازی پیروز میدان بود. شاگردان بهروز عطایی در 12 آبان ماه سه بر دو به پیروزی رسیدند و در روز 22 دی ماه نیز سه بر یک این تیم را شکست دادند.

برنامه دیدارهای رفت و برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر باشگاه‌های ایران به شرح زیر است:



جمعه 16 اسفندماه:

* متین ورامین - میزان مشهد، ساعت 16

* کاله مازندران - شهرداری ارومیه، ساعت 18



یکشنبه 18 اسفندماه:

* شهرداری ارومیه - کاله مازندران، ساعت 16

* میزان مشهد - متین ورامین، ساعت 18



سه‌شنبه 20 اسفندماه:

* متین ورامین - میزان مشهد، ساعت 16

* کاله مازندران - شهرداری ارومیه، ساعت 18



پنج‌شنبه 22 اسفندماه:

* دیدار رده‌بندی، ساعت 14

* دیدار فینال، ساعت 16:15