به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای سوم از مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم میزان مشهد در سالن خانگی برابر شهرداری بتریز به پیروزی 3 بر 2 دست پیدا کرد. در این دیدار میزان گیم اول را به 25 بر 15 به سود خود خانمه داد اما در گیم های دوم و سوم 19 بر 25 و 20 بر 25 برابر این تیم تبریزی شکست خورد. مشهدی ها اما گیم های چهارم و پنجم را با نتایج 25 بر 16 و 15 بر 13 به سود خود خاتمه دادند.

در دیگر دیدار امروز تیم کاله در دیداری که گیم اول آن را به مهمان تهرانی خود 25 بر 21 واگذار کرده بود، با نتیجه 3 بر یک پیکان تهران را شکست داد. مازندرانی ها در گیم های دوم، سوم و چهارم با نتایج 25 بر 19، 25 بر 22 و 25 بر 17 مهمان تهرانی خود را شکست دادند.

متین ورامین و شهرداری ارومیه دو تیمی هستند که پیش تر حضور خود را در مرحله نیمه نهایی مسجل کردند.