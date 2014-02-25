آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین/تشکیل دولت وحدت ملی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ثبت نام نامزدهای متقاضی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در تاریخ 25 ماه می سال جاری میلادی برگزار خواهد شد آغاز گردید. ثبت نام این افراد در کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین انجام می شود.

ثبت نام این افراد در حالی آغاز شده که تشکیل دولت وحدت ملی تا روز پنجشنبه هفته جاری به تعویق افتاد. قرار بود این دولت امروز سه شنبه تشکیل شود.

ثبت‌نام نامزدها تا 30 مارس سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت. نامزد شدن برای شرکت در این انتخابات محدودیتی ندارد و افراد مستقل و نمایندگان احزاب می توانند در کمیسیون انتخابات ثبت نام کنند.

کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین چهارم آوریل سال جاری میلادی را به عنوان روز پایانی ارائه مدارک لازم برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری تعیین کرده است.

پارلمان اوکراین 22 فوریه سال جاری میلادی در پی اعتراضات سه ماهه این کشور به برکناری ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری اوکراین رای مثبت داد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

نامزدهایی که حضور آنها در انتخابات تقریبا قطعی است ویتالی کلیچکو، قهرمان سنگین وزن بوکس و رهبر مخالفان اوکراین، پترو پوروشنکو، فعال میدان استقلال و صاحب شبکه تلویزیونی "کانال 5"، آرسنی یاتسنیوک، رهبر حزب سرزمین پدری و اوله تیاهنیبوک، رئیس حزب راست افراطی اسوبودا (آزادی) هستند.

هر چند پیشتر اعلام شده بود که "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر سابق اوکراین نیز در انتخابات شرکت خواهد کرد اما تا کنون این شایعه تائید نشده است.