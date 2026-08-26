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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

آماده‌سازی ۳۱۳ دستگاه ماشین‌آلات راهداری همدان برای طرح زمستانی

آماده‌سازی ۳۱۳ دستگاه ماشین‌آلات راهداری همدان برای طرح زمستانی

همدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان از آغاز فرآیند آماده‌سازی ۳۱۳ دستگاه ماشین‌آلات راهداری برای اجرای طرح زمستانی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی ظهر چهارشنبه در بازدید از کارگاه ماشین‌آلات راهداری استان همدان بر تسریع در روند تعمیر، بازسازی و آماده‌سازی ناوگان راهداری پیش از آغاز طرح راهداری زمستانی تاکید کرد.

وی اظهار کرد: ماشین‌آلات راهداری از بازوان توانمند این مجموعه در ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای به شمار می‌روند و نقش آن‌ها به‌ویژه در شرایط بحرانی و هنگام وقوع مخاطرات جوی بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان افزود: آماده‌سازی به‌موقع ماشین‌آلات زمینه واکنش سریع و خدمت‌رسانی موثر در زمان بارش برف، یخبندان و انسداد احتمالی راه‌ها را فراهم می‌کند.

پرورشی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۷ دستگاه از ماشین‌آلات راهداری استان بازسازی و تعمیر اساسی شده‌اند و اکنون برای خدمت‌رسانی در محورهای ارتباطی استان همدان آمادگی دارند.

کد مطلب 6928452

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