به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی ظهر چهارشنبه در بازدید از کارگاه ماشین‌آلات راهداری استان همدان بر تسریع در روند تعمیر، بازسازی و آماده‌سازی ناوگان راهداری پیش از آغاز طرح راهداری زمستانی تاکید کرد.

وی اظهار کرد: ماشین‌آلات راهداری از بازوان توانمند این مجموعه در ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای به شمار می‌روند و نقش آن‌ها به‌ویژه در شرایط بحرانی و هنگام وقوع مخاطرات جوی بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان افزود: آماده‌سازی به‌موقع ماشین‌آلات زمینه واکنش سریع و خدمت‌رسانی موثر در زمان بارش برف، یخبندان و انسداد احتمالی راه‌ها را فراهم می‌کند.

پرورشی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۷ دستگاه از ماشین‌آلات راهداری استان بازسازی و تعمیر اساسی شده‌اند و اکنون برای خدمت‌رسانی در محورهای ارتباطی استان همدان آمادگی دارند.