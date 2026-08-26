محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی آسمان استان همدان در یک هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی ساعات به‌ویژه ساعات بعدازظهر وزش باد در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان بیان کرد: تا روز جمعه تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود اما از این روز به بعد از گرمای هوا در بیشتر نقاط استان بین یک تا ۲ درجه سانتی‌گراد کاسته خواهد شد.

باقری شکیب ادامه داد: با عبور موجی ضعیف از منطقه در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده افزایش ابر و تقویت سرعت وزش باد در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: اسدآباد روز گذشته با ثبت دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان همدان بود و صبح امروز نیز بهار با ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه هواشناسی استان گزارش شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: دمای هوای شهر همدان در گرم‌ترین ساعت روز گذشته ۳۵ درجه و در خنک‌ترین ساعت صبح امروز ۱۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.