به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با رویکرد شناسایی و معرفی تجربه‌های موفق، ایجاد انگیزه، ترویج الگوهای اثربخش و تقویت مشارکت عمومی و بین‌بخشی برگزار می‌شود و فرصتی برای دیده‌شدن و تقدیر از فعالیت‌های شاخص در حوزه جوانی جمعیت فراهم می‌کند.

بر اساس این فراخوان، ثبت‌نام چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت از پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پنجم مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

این رویداد در هفت بخش شامل رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند با توجه به حوزه فعالیت، جایگاه و عملکرد خود، در بخش مرتبط ثبت‌نام کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت می‌توانند با مراجعه به وبگاه ستاد ملی جمعیت به آدرس smj.iripo.ir یا کلیک بر روی لینک ثبت نام ضمن تکمیل فرم مربوط به بخش مورد نظر، نسبت به ثبت‌نام و ارائه اطلاعات و مستندات اقدام کنند.

همچنین سایر اخبار و اطلاعات درباره چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت در شبکه‌های اجتماعی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به آدرس @setad_melli_jamiat در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با هدف تقویت بنیان خانواده، حمایت از اقدامات اثربخش حوزه جمعیت و ایجاد انگیزه و مشارکت عمومی در مسیر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به همت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت برگزار می‌شود.

براساس ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برگزاری سالانه رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت به‌عنوان یکی از ابزارهای تشویقی و انگیزشی، بر عهده دبیرخانه ستاد ملی جمعیت قرار گرفته است. این رویداد با هدف افزایش ضریب موفقیت و اثربخشی قانون از طریق ایجاد انگیزه، پاداش‌دهی و تشویق گروه‌های هدف، زمینه‌ی شناسایی، معرفی و تقدیر از اقدامات و الگوهای موفق در حوزه جمعیت را فراهم می‌کند.

چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، علاوه بر نقش تشویقی و انگیزشی، اهدافی همچون افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت موضوع جمعیت، تشویق و ترغیب جوانان به تشکیل خانواده و فرزندآوری، معرفی الگوهای موفق و الهام‌بخش، تقویت همکاری و هم‌افزایی بین‌بخشی، حمایت از پژوهش و نوآوری و شناسایی و حمایت از فعالیت‌های اثربخش در حوزه جوانی جمعیت را دنبال می‌کند.

برگزاری این رویداد همچنین با تأکید بر اصول و ارزش‌های حاکم بر سیاست‌های جمعیتی کشور از جمله توسعه پایدار جمعیتی، تقویت بنیان خانواده، عدالت اجتماعی، مشارکت همگانی، علم‌محوری و نوآوری و حفظ کرامت انسانی، درصدد است ضمن تقدیر از افراد، خانواده‌ها، نهادها و مجموعه‌های پیشرو، زمینه ترویج و تکثیر تجربه‌های موفق و اثربخش در حوزه جوانی جمعیت را فراهم کند.

سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ و در ادامه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر ۷۲ ماده و ۸۱ تبصره، در ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در راستای اجرای صحیح و بهنگام مفاد این قانون، ستاد ملی جمعیت و دبیرخانه آن در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.