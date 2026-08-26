وزیر نیرو وارد خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو برای سفری دو روزه ظهر چهارشنبه از طریق فرودگاه شهدای بجنورد وارد خراسان شمالی شد.

افتتاح‌متمرکز ۱۴ مدرسه در قالب پروژه های نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی و بهره برداری از ۲۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو ولتی مدارس ،افتتاح متمرکز ۷۸۰۰ واحد مسکونی در قالب پروژه های نهضت ملی مسکن شهری و روستایی ، افتتاح ۱۰۰ مگا وات نیروگاه خورشیدی در شهرستان اسفراین و شرکت در نشست شورای اداری از برنامه های سفر دو روزه وزیر نیرو به استان خراسان شمالی است.

در این سفر محسن طرز طلب رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر، یزدان رضایی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو و غلامحسین مقیمی مدیر روابط عمومی وزارت نیرو، عباس علی آبادی وزیر نیرو را همراهی می کنند.