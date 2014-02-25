به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا افتخاری با بیان مطلب فوق درباره مسابقات جام ملتهای آسیا اظهار کرد: تیم ملی ایران در مرحله گروهی مشکلی نخواهد داشت و معتقدم کار سخت ما در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی این بازیها خواهد بود. خوشبختانه در گروهی قرار گرفتهایم که صعود دشوار نیست. به سرمربی و بازیکنان تیم اعلام میکنم که هیج حریفی را دست کم نگیرند تا بتوانیم نتیجه درخشانی در این بازیها بگیریم.
وی در ادامه بیان کرد: تیمهای استرالیا، چین و اندونزی برای برد به میدان میآیند تا هر کدام به مراحل بالاتر صعود کنند. ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای پیروزی به میدان میرویم. ضمن اینکه بازیهای مقدماتی، بازی تدارکاتی خوبی برای ما خواهد بود تا برای دور بعدی مسابقات که یک چهارم و فینال است، آماده شویم.
رئیس کمیته فوتسال خاطرنشان کرد: تیم ایران در هر شرایطی عملکرد خوبی ارائه خواهد کرد و امیدواریم که نتایج خوبی کسب کنیم. در شرایط موجود از حریفان خود خبر نداریم. اگر مانند سال گذشته باشد با جرات میگویم تیم ایران قهرمان است اما اگر شرایط تیمها فرق کند پیش بینی نسبت به نتیجه بازیها متفاوت است. ضمن اینکه ما تلاشمان را برای قهرمانی به کار میبندیم.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، افتخاری در ادامه بیان کرد: تیم ملی یک ماه در تهران و کیش اردو خواهد داشت و سپس به تورنمنت ازبکستان اعزام میشود. متاسفانه بازی با کرواسی لغو شد و ما سعی میکنیم تا در تورنمنت ازبکستان به آمادگی کامل برسیم. بر همین اساس اردوی تیم ملی از هفتم فروردین ماه سال 93 با 25 بازیکن آغاز میشود.
وی درباره برگزاری مسابقات لیگ برتر و جام حذفی گفت: بازیهای لیگ برتر روز 22 اسفند ماه تمام میشود و از 22 تا 27 اسفند نیز بازیهای یک چهارم و فینال جام حذفی برگزار خواهد شد. در مرحله یک چهارم و فینال حذفی تیمهای خوبی بالا آمده و معتقدم دیدار جذابی بین چهار تیم مثیاق، تندیس قم، شهرداری تبریز، تاسیسات دریایی تهران برای کسب عنوان را شاهد خواهیم بود.
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