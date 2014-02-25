به گزارش خبرنگار مهر، خسوس کاندلاس که با عنوان مدیر فنی تیم ملی در زمان ریاست عباس ترابیان کارش را در فوتسال ایران شروع کرد، به تدریج و در زمان ریاست سیدرضا افتخاری در کمیته فوتسال، به عنوان سرمربی جای علی صانعی را گرفت.

خسوس با گذشت یکسال از آغاز فعالیتش در تیم ملی بزرگسالان، اعلام کرد که برای سرمربیگری تیم امید هم برنامه دارد و با کمیته فوتسال در این قضیه وارد مذاکره شد. وی در این مدت نشان داده علاقه زیادی به مربیگری در تیم‌های مختلف به صورت همزمان دارد. چند ماه پیش بود که کمیته فوتسال به باشگاه گیتی پسند پیشنهاد داد خسوس کاندلاس را همراه خودش در مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال آسیا به ژاپن ببرد که البته این باشگاه اصفهانی از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری کرد.

خسوس همچنین در دو بازی تدارکاتی تیم فوتبال زنان ایران برابر روسیه که در تهران برگزار شد از غیبت شهرزاد مظفر سرمربی این تیم استفاده کرد و به عنوان سرمربی، تیم زنان را در این دو مسابقه به میدان فرستاد. وی همچنین همراه تیم زنان ایران به مسابقات جام جهانی زنان که در کشورش اسپانیا برگزار می‌شد رفت و تحت عنوان مدیر فنی، روی نیمکت نشست.

تخفیف خسوس به کمیته فوتسال سر مبلغ قراردادش و همچنین پذیرفتن بعضی از شروط از جمله تمدید چند ماه، چند ماه قراردادش باعث شد تا کمیته فوتسال پیشنهاد وی را برای سرمربیگری تیم امید بپذیرد. به این ترتیب خسوس کاندلاس سرمربی تیم فوتسال امید ایران هم شد و با این تیم در کنار بزرگسالان در دیدارهای تدارکاتی برابر روسیه حضور یافت. هرچند فعالیت خسوس با تیم امید به برگزاری چند بازی تدارکاتی با روسیه خلاصه شد ولی وی از همان کادر فنی تیم بزرگسالان در تیم امید بهره برد.

علاقه "فعالیت ملی" خسوس کاندلاس در ایران به اینجا ختم نشد. وی از فرصت‌هایی که در این مدت در ایران داشت استفاده و از چند تورنمنت و جشنواره فوتسال پایه در شهرهای مختلف بازدید کرد. خسوس که از او به عنوان "پروفسور فوتسال" هم یاد می‌شود، پیش از این بارها تاکید کرده بود که پتانسیل فوتسال ایران بالاست و فقط باید این توانایی‌ها را طبق برنامه پیش برد. به همین دلیل او در سکوت رسانه‌ها و تحت عنوان اردوهای استعدادیابی، سرمربیگری تیم زیر 18 سال ایران را هم استارت زد؛ اردوهایی که در حال حاضر چهارمین بخش خود را پشت سر می‌گذارد.

نکته جالب توجه اینکه خسوس در تیم زیر 18 سال، مصطفی عمادی سرپرست پیشین تیم ملی را به عنوان کمک خود انتخاب کرده است. این در حالی است که این دو در مدت حضور عمادی در تیم بزرگسالان با همدیگر به اختلاف نظر خوردند که در نهایت باعث قطع همکاری عمادی با تیم ملی شد.

در این مورد که تیم‌های پایه یک رشته ورزشی باید در راستای اهداف تیم بزرگسال و سرمربی آن تیم فعالیت کند، شکی نیست. اینکه تیم‌های جوانان و امید در همان مسیری قدم بردارند که قرار است آن قدم را چند سال بعد در تیم بزرگسالان بردارند ولی غیر شفاف بودن وضعیت قرارداد خسوس کاندلاس با کمیته فوتسال در زمینه همکاری با چند تیم مختلف و استفاده نکردن از مربیان ایرانی خوشنام و با تجربه در کادر فنی زیر 18 سال مسائلی است که پاسخگویی کمیته فوتسال را می‌طلبد.