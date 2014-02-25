به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعدمحمدی عصر سه‌شنبه در مراسم معارفه فیروز کریمی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن که در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد:‌ سال گذشته در پلی‌آف بودیم و وقت ریکاوری نداشتیم و امیدواریم کریمی بتواند در این سه بازی تیم را برنده کنند.

وی با بیان اینکه اگر تیم بخواهد، می‌توانند، همه شما، مردم، هواداران و مدیریت باید بخواهند تا ذوب‌آهن بتواند در لیگ برتر بماند، بیان داشت: موفقیت تیم بستگی به تلاش تمام تماشاگران، مردم و بازیکنان داشته و آنها باید باید یک بار دیگر عاشقانه دلشان برای این تیم بسوزد و با تمام وجودشان برای تیم تلاش کنند.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن خطاب به فیروز کریمی و بازیکنان تیم ذوب‌آهن گفت: آقای آذری و آقای کریمی با تمام قوا پشت شما هستیم و هیات مدیره نیز اینگونه هستند و پشت شما هستند و همه چیز را برای شما فراهم می‌کنیم تا ماندن تیم در لیگ برتر را قطعی کنید.

وی با اشاره به اینکه ذوب‌آهن باشگاه توانمندی بوده و حیف است در ورزش نباشد، تصریح کرد:‌ واقعا حیف است که جایگاه ذوب‌آهن در ورزش خالی باشد بنابراین تمام ورزشکاران به دنبال این هستند که با قدرت کار کرده و حیف است که این تیم سقوط کند.

سعد محمدی گفت: حالا که این فضا فراهم شده و شرایط مساعدی برای فوتبال و بسکتبال فراهم بوده، نباید این فرصت را از دست دهید.

وی با اشاره به ضرورت حمایت تماشاگران از ذوب‌آهن بیان کرد: از تماشاچیان می‌خواهیم که در 3 بازی بیایند و با تمام وجود تیم را تشویق کنند و ما نیز با تمام وجود تیم را حمایت می‌کنند؛ بازیکنان هم با تمام وجود در زمین بازی کنند.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان همچنین گفت: در این سه بازی، به سه برد احتیاج داریم و باید مقابل همه تیم‌ها به پیروزی برسیم؛ افتخار می‌کنیم که همه در این باشگاه پشت یکدیگر هستند و با یکدیگر یک دل هستند.