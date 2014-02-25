به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که ذوب‌آهن به امتیاز سه بازی باقیمانده خود در لیگ برتر به شدت احتیاج دارد، فیروز کریمی، به عنوان سرمربی تیم ذوب‌آهن انتخاب شده و مراسم معارفه او عصر امروز برگزار شد.

در شرایطی که قرار بود مراسم از ساعت 14 امروز برگزار شود، این مراسم از ساعت 15:30 با حضور هواداران و بازیکنان تیم اصفهانی برگزار شد.

کریمی پیش از حضور در مراسم معارفه، به باشگاه ذوب‌آهن رفته و قرارداد موقت خود را با این باشگاه اصفهانی امضا کرد و قرار است او بعد از تمرین قرارداد خود را در هیئت فوتبال اصفهان به ثبت برساند.

بنری عکس سعد محمدی و فیروز کریمی بر سردر ورزشگاه ملت از سوی کانون هواداران باشگاه ذوب‌آهن نصب شده بود.

با توجه به در پیش بودن سه بازی برای ذوب‌آهن، امروز سه گوسفند سر بریده شد و قرار است در خانه سالمندان صادقیه اصفهان توزیع شود.

سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان بعد از مراسم معارفه، به میان زمین رفته و به صورت خصوصی با بازیکنان حرف زد.

سعید آذری، سعد محمدی، محمدرضایی، فیض‌بخشیان، ابرقویی‌نژاد، طلایی، مسئول مالی کارخانه در ورزشگاه حضور داشتند.

حدود 300 نفر از هواداران ذوب‌آهن در ورزشگاه ملت اصفهان حضور داشتند و خوش و بش تماشاگران با فیروز کریمی نیز از حاشیه‌های این مراسم به شمار می‌رفت.

شعارهای تماشاگران برای تشکر از سعد محمدی و شعار "فیروز خان به اصفهان خوش آمدی" از دیگر شعارهای این مراسم به شمار می‌رفت.