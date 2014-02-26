به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پیشاز ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط کنونی تیم ذوبآهن اصفهان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: هرچقدر تلاش کردم تا واژهای برای توصیف شرایط کنونی ذوبآهن بیان کنم، هیچ چیز پیدا نکردم و به نظرم شرایط کنونی استثنایی است اما این شرایط به من و باشگاه کمک میکند که یک سکوی پرتاپ پیدا کنیم.
وی افزود: ذوبآهن یک باشگاه و برند بینالمللی به شمار میرود و در آسیا درخشش بسیاری داشته است بنابراین میتواند سکوی پرتاب من باشد و من از این باشگاه دوباره رشد کنم.
مشکلی برای نشستن من روی نیمکت وجود ندارد
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در مورد یک جلسه باقیمانده از محرومیتش بیان داشت: مشکلی در این زمینه وجود ندارد و اگرچه در این مدت حرفهای بسیاری زده شده اما از آنجایی که 6 ماه از محرومیت من گذشته، مشکلی در این زمینه وجود ندارد و میتوانم بر روی نیمکت ذوبآهن بنشینم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا پذیرفتن سرمربیگری ذوبآهن در شرایط کنونی ریسک نبود؟، ادامه داد: اگر قرار باشد که با یک برد و باخت، زندگی تغییر کند، سنگ روی سنگ بند نمیشود بنابراین باید تلاش کنیم که ذوبآهن را در لیگ برتر نگه داریم.
کریمی در پاسخ به اینکه آیا برای ماندگار کردن ذوبآهن در لیگ برتر قولی داده یا نه، گفت: اگر آن زمان که دلار 1000 تومان بد، پیشگویی میکردم، از فرصت استفاده کرده و از نوسانات ارزش به سود خود استفاده میکردم.
نه پیشگو هستم، نه جادوگر؛ علم غیب هم ندارم
وی ادامه داد: من نه پیشگو هستم، نه جادوگر و علم غیب هم ندارم اما به هیات مدیره قول دادهام که همه ظرفیت خود را برای بقای ذوبآهن به کار گیرم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان با بیان اینکه روز گذشته بعد از سالها، کفش کتانی از پایم در آوردم، تصریح کرد: برای قبول سرمربیگری ذوبآهن بارها 10 بازی قبل تیم را دیدهام و تلاش میکنیم که در بازیهای باقیمانده نتیجه بگیریم، هرچند که از این بازیها تنها یک بازی خانگی داریم.
قولی برای بقای ذوبآهن نمیدهم
وی در ادامه یادآور شد: قولی برای بقا نمیدهم اما تلاش کرده و با توجه به بضاعت بازیکنان از آنها برای بقا در لیگ برتر استفاده میکنم.
کریمی درباره اینکه آیا بعد از جدایی بوناچیچ نیز بحث حضور او در ذوبآهن مطرح بود یا خیر، اظهار داشت: در آن زمان صحبتهای اولیه مطرح شد و چند تیم لیگ برتری خواستار جذب من بودند که همه در کورس سقوط هستند اما آن زمان به دلیل کارهایی که داشتم، پیشنهادها را قبول کردم.
وی در مورد زمان قراردادش گفت: نخستین هدفم این است که ذوبآهن را در لیگ برتر نگه دارم، بنابراین قراردادی برای 3 بازی بستم اما تفاهم بسیاری بین من و مردم اصفهان وجود دارد و در این زمینه نیز مشکلی برای آینده ندارم.
در زمین فولادشهر، تیر آهن هم پیدا میشود
سرمربی ذوبآهن با اشاره به نتایج اخیر ذوبآن گفت: شرایط کنونی ذوبآهن خاص است و این تیم در بازیهای اخیر با بدشانسی نتیجه گرفت اما مطمئن باشید که تیم در بازیهای آینده عملکرد بهتری از خود به نمایش میگذارد، هرچند که کیفیت زمین چمن ورزشگاه فولادشهر بسیار بد است و فکر میکنم در این زمین تیر آهن و نبشی هم پیدا میشود!
ذوبآهن، پیکان نمیشود
وی درباره ماندگار نشدن پیکان در لیگ برتر با نظارت او گفت: شرایط فصل گذشته بسیار متفاوت بود و من در پیدان مدیر فنی بودم، هرچند که به این تیم نیز قولی ندادم و گفتم که شرایط سخت است اما ذوبآهن با پیکان متفاوت است و بسیاری از بازیکنان این تیم، شاگردان من بودهاند و تلاش میکنیم که با تمرینات مناسب، مشکلات را برطرف کنیم.
شانس ماندگاری ذوبآهن بالای 70 درصد است
کریمی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه احتمال ماندگاری ذوبآهن در لیگ برتر چقدر است، گفت: اگر بخواهم مثل ایرانیها حرف بزنم، باید بگویم 99 درصد در لیگ میمانیم اما گاهی همان یک درصد قویتر است اما با این حال میگویم احتمال بقای تیم ما زیاد و بالای 70 درصد است.
وی در ادامه افزود: تیمهای قعر جدولی همه انگیزه بسیاری دارند اما در کل تیمهای ذوبآهن، داماش، صبا و راهآهن اگر در ليگ بمانند من خوشحال ميشوم چون همه اينها تيمهای خود من هستند!
دستیاران کریمی در ذوبآهن
سرمربی ذوبآهن با بیان اینکه در انتخاب دستیارانم، از مربیان ذوبآهن بهره میگیرم، گفت: غلامحسین آقاجان، حسن استكي و رضا ساعي دستياران من بوده و نادري هم به عنوان بدنساز و مسئول تغذيه تيم است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در بازی با صبا امتیاز بگیریم و مقابل داماش به پیروزی برسیم، میتوانیم در لیگ برتر ماندگار شویم زیرا مشکل ذوبآهن با 6 امتیاز یا بیشتر حل میشود.
کریمی اضافه کرد: به نظرم در بین کاندیداهای مدعی سقوط، مس کرمان، فجر و داماش، بیشتر برای سقوط باید نگران باشند.
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